34 села Алтайского края остаются в изоляции после метели

Службы и ведомства Алтайского края продолжают расчищать подъезды к населенным пунктам, которые замело в результате обрушившегося снегопада, сообщает пресс-служба правительства региона.

Благодаря вмешательству коммунальщиков за сутки 30 января свыше сотни сел восстановили транспортное сообщение с райцентрами.

Среди них – поселок Утка, где 20 января сломался глубинный насос, в результате чего без центральной воды находятся 26 домов. Теперь в село смогут завезти необходимое оборудование, чтобы восстановить водоснабжение.

По данным на 8:00 31 января, отрезанными от остального мира из-за заметенных дорог остаются 34 населенных пункта. Работы по их освобождению из снежного плена продолжаются.