Самый снежный день. В Барнауле побит рекорд по осадкам

Новый исторический рекорд дня по осадкам установила снежная погода в Барнауле 10 февраля. Об этом amic.ru сообщили в Алтайском ЦГМС.

Рекордные 14 мм

В ночь с 9 на 10 февраля 2020 года в Барнауле выпало 14 мм осадков. И это рекордное количество за последние 98 лет. Предыдущий рекорд с количеством выпавших осадков 11 мм синоптики отмечали 10 февраля 1922 года.

Как рассказала amic.ru начальник отдела гидрометеообеспечения Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых, по данным на утро 10 февраля, высота снежного покрова в Барнауле составила 67 см. За сутки она увеличилась на 12 см. На данный момент она в 1,7 раза выше нормы.

Высота снежного покрова увеличилась по всему краю, но местами в южных районах она, напротив, уменьшилась.

"Это связано с тем, что температура воздуха местами поднималась до 0…+9 градусов и только к утру столбики термометра приблизились к 0 градусов. Поэтому снежный покров и поубавился. А осадки в виде мокрого снега, которые шли ближе к утру, можно сказать, утрамбовали его", – рассказала Людмила Сырых.

Слишком тепло

Новые рекордные значения были установлены в Барнауле и по максимальной температуре воздуха.

8 февраля в Барнауле столбик термометра поднялся до +5,7 градуса. Эта температура побила предыдущий рекорд дня, установленный 8 февраля 2016 года, когда температура воздуха составила +1 градус.

Установила новый рекорд дня погода и 9 февраля. Температура повысилась до +4,8 градуса. Это выше, чем 9 февраля 1970 года, когда столбики термометра показывали +2,9 градуса.

Напомним, что 8 и 9 февраля в Алтайский край пришла оттепель, после чего в регионе прошел сильный снегопад. Из-за этого в Барнауле приостановилась работа аэропорта, отменил часть рейсов и автовокзал краевой столицы. Дорожные службы убирают снег с улиц города в усиленном режиме.

Уже в ночь на 11 февраля в регион вернутся морозы. Холода простоят недолго и вскоре жители Алтайского края вновь смогут радоваться теплой погоде.