Аэропорт Барнаула открылся после снегопада

Аэропорт Барнаула вновь готов принимать и отправлять воздушные суда. Об этом amic.ru сообщили на авиапредприятии "Алтай".

Напомним, аэропорт закрыли сегодня утром, 10 февраля, из-за ночного снегопада. Сотрудники воздушной гавани очищали взлетно-посадочную полосу.

Из-за непогоды в Новосибирск пришлось отправить четыре самолета из Москвы. Также задержали рейсы в столицу.

На данный момент, судя по онлайн-табло аэропорта, один самолет из Новосибирска уже приземлился, еще три ожидается в ближайшее время.

Также идет регистрация на рейсы в Москву. Самолеты должны вылететь в промежуток с 14:50 до 15:45.