Барнаульский аэропорт закрыли из-за снегопадов

Четыре самолета не смогли приземлиться в Барнауле сегодня, 10 февраля. Причиной тому – ночной снегопад. Лайнеры отправили в Новосибирск.
Также задерживаются и вылеты в Москву из Барнаула трех авиакомпаний: "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии".
Сейчас аэропорт закрыт. Идет очистка взлетно-посадочной полосы. Ориентировочно, аэропорт возобновит работу сегодня, 10 февраля, в 13:00.
Кроме того, из-за непогоды отменил полтора десятка рейсов и барнаульский автовокзал.
Как уже писал amic.ru, из-за большого количества выпавшего снега в усиленном режиме сегодня работают дорожные службы Барнаула. На уборку улиц отправили 80 единиц техники.
Комментарии
В Новосибирске снега выпало больше чем в Барнауле.
Вот сделают в Барнауле новую взлётную полосу за 2 миллиарда бюджетных рублей и... снег на неё падать не будет
10.02.2020 11:32 В Новосибирске снега выпало больше чем в Барнауле.
Новосибирск "конечно же лучше", но снег там выпал в другое время.
10.02.2020 11:43
- гость -
Вот сделают в Барнауле новую взлётную полосу...
И тогда в Барнауле будет тоже больше снега выпадать.
10.02.2020 11:32
- гость -
А вы и там и здесь с линейкой уровень снега мерили?
Не просто с линейкой, каждую снежинку просчитал.
Новосибирцы настолько суровы, что ходят на лыжах на работу.
А вы и там и здесь с линейкой уровень снега мерили?Не просто с линейкой, каждую снежинку просчитал.
Зачем вы показывайте свою глупость. Зайдите на любой сайт погоды и посмотрите в разделе архив информацию о уровне осадков, в интересующих вас местах, за выбранный период. Хотя о чем это я? Вы же даже если убедитесь, что в Новосибирске выпало больше снега, то придумайте причину чтобы оправдать бездействия наших властей.
10.02.2020 11:48
Я
А вы и там и здесь с линейкой уровень снега мерили?
Вентускай говорил, что в Брн выпало 9 мм осадков, а в Нск 12 мм.
Но. признаю, снег там выпал на несколько часов раньше, и времени его убрать было больше.
Новосибирцы настолько суровы, что ходят на лыжах на работу.
Очередная глупость!
Вентускай говорил, что в Брн выпало 9 мм осадков, а в Нск 12 мм.
В вентускае нет данных по выпавшему количеству осадков. И меняет данные он не реже других погодных сайтов.
10.02.2020 12:11
- гость -
А причем тут власти? Аэропорт частное предприятие. И да в Новосибирском аэропорту техники больше, а хозяева что у Новосибирского, что у нашего одни и те же.
10.02.2020 12:13
- гость -
Кстати в больших компаниях всегда есть такие персонажи как вы, все ржут аки кони а вот такой слушал слушал а потом что нибудь подобное ляпнул. Но это бы фиг с ним, хуже всего что этот персонаж не понимает что происходит....