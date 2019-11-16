Алтайское МЧС напомнило водителям, какие вещи нужно брать в дальнюю поездку зимой

Тем, кто собирается в дорогу на автомобиле зимой, необходимо взять с собой фонарь, одеяла, еду и другие вещи, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Выполнив эти несложные рекомендации, вы сохраните свою жизнь и жизни пассажиров", — обращаются спасатели к водителям.
Что стоит сделать накануне дальней поездки:
- уточните прогноз погоды по всему пути следования. При неблагоприятном прогнозе, по возможности, отложите поездку;
- проверьте техническое состояние автомобиля;
- сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения;
- изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей;
- спланируйте время, место отдыха и заправки в пути;
- возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним;
- полезен будет в пути фонарь;
- возьмите в дорогу запас продуктов, спичек, и теплую одежду, а также термос с горячим чаем или кофе, который можно пополнить в придорожных кафе.
Во время следования по маршруту:
- соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим;
- при ухудшении погодных условий постарайтесь совершить остановку вблизи населенных пунктов, АЗС, придорожных кафе, в местах организованных стоянок автомобилей, чтобы переждать непогоду. Обязательно об этом сообщите родным и близким;
- при незапланированной или аварийной остановке — не паникуйте! Выставьте знак аварийной остановки, включите аварийную сигнализацию повесьте яркую ткань на антенну. Попросите помощи у водителей проезжающих автомобилей;
- если никого рядом нет, постарайтесь определить свое местоположение, например, при помощи карты или электронных устройств;
- сообщите о своем местоположении родным и близким;
- сообщите о случившемся и своем местоположении в экстренные службы, позвонив по номеру 112 (это возможно сделать и без сим-карты);
- если вы находитесь далеко от населенного пункта — оставайтесь в машине и ждите помощи;
- в ночное время держите свет в автомобиле включенным;
- для экономии топлива прогревайте двигатель, и салон автомобиля примерно один раз в час на 10 минут;
- при сильном морозе утеплите кабину, для чего все окна и щели обложите одеялами, чехлами сидений, ковриками и прочими вещами;
- экономьте тепло, еду и воду.
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