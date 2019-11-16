Алтайское МЧС напомнило водителям, какие вещи нужно брать в дальнюю поездку зимой

Тем, кто собирается в дорогу на автомобиле зимой, необходимо взять с собой фонарь, одеяла, еду и другие вещи, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Выполнив эти несложные рекомендации, вы сохраните свою жизнь и жизни пассажиров", — обращаются спасатели к водителям.

Что стоит сделать накануне дальней поездки:

уточните прогноз погоды по всему пути следования. При неблагоприятном прогнозе, по возможности, отложите поездку;

проверьте техническое состояние автомобиля;

сообщите родным и близким о своей поездке и ориентировочном времени прибытия в пункт назначения;

изучите маршрут следования. Выясните, где находятся заправочные станции, пункты питания и организованные стоянки для автомобилей;

спланируйте время, место отдыха и заправки в пути;

возьмите с собой средства связи, зарядные устройства и запасные аккумуляторы к ним;

полезен будет в пути фонарь;

возьмите в дорогу запас продуктов, спичек, и теплую одежду, а также термос с горячим чаем или кофе, который можно пополнить в придорожных кафе.

Во время следования по маршруту: