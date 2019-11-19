Более 5 тысяч кубометров снега вывезли дорожники с улиц Барнаула

Фото: barnmaul.org
В ночь с 18 на 19 ноября с помощью МБУ "Автодорстрой" с улиц Барнаула было вывезено 5100 кубометров снега, рассказали в администрации города.
В ночную смену техника работала на проспектах Ленина, Комсомольском, улицах Юрина, Ядринцева, Попова, Гоголя, Партизанской, Никитина, Павловском тракте. С помощью шнекороторов снег убирали на Кавалерийской, Солнечной Поляне, Малахова, Юрина.
На обработку проезжей части было израсходовано более 300 тонн песчано-соляной смеси. Всего к очистке улиц было привлечено 126 единиц снегоуборочной техники.
МБУ "Автодорстрой" призывает водителей быть внимательными и аккуратными, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
Комментарии
Спасибо, молодцы!
Давайте объективно отпишемся в комментариях, где чистили, а где нет. И будет сразу всё понятно.
По состоянию на 7:30 утра сегодня, ул. Молодежная в границах улиц Ядринцева - Социалистический, была не чищена в обоих направлениях. Для движения была возможно только одна полоса. С парковок выехать было весьма проблематично . О тротуарах, я вообще молчу.
Вчера домой ехал вечером......попова не чищено, трактовая не чищено, солнечная поляна вобще ниразу не чищена, юрина....не поймешь, то ли размесили то ли пытались чистить...Ленина чистили но лишь по центру.
Зато по пути домой, в том числе по нечищенной трактовой ехало 4 (ЧЕТЫРЕ кэп) трактора, с поднятой лопатой.
Техника снегоуборочная, которая по отчетам так занята, просто тупо стоит в поробках без дела.
Про сегодняшнее утро молчу - вобще не чищено ни где.
Не обратил внимание. на солнечной поляне говорят убирали. предполагаю, речь о новой трассе? Я выше писал про просторную. там конь не волялся. колея накатана, пузом тер, клиренс 23см.
чистя центральные дороги свалить с дороги отвалом и завалить все выезды с дворов - это мощно, это спасибо. НЕТ.
Мне кажется уборка снега это не новость номер один, а так и должно быть всегда, ежедневно, на то эти службы и созданы, почему уборка снега должна преподносится как какой то подвиг?
5100 кубометров, это ни о чем.
1 куб на 120 жителей Барнаула
Если предположить что убрали с дороги слой 5 см, а ширина проезжей части (Ленина, Красноармейский, Павлик) 15 м (в обоих направлениях), то прочистили 5100/0,05/15=6,8 км дороги
почему уборка снега должна преподносится как какой то подвиг?
угу, предлагаю шумно праздновать вывоз каждого камаза, с хороводами и феерверками