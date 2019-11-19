Более 5 тысяч кубометров снега вывезли дорожники с улиц Барнаула

Фото: barnmaul.org

В ночь с 18 на 19 ноября с помощью МБУ "Автодорстрой" с улиц Барнаула было вывезено 5100 кубометров снега, рассказали в администрации города.

В ночную смену техника работала на проспектах Ленина, Комсомольском, улицах Юрина, Ядринцева, Попова, Гоголя, Партизанской, Никитина, Павловском тракте. С помощью шнекороторов снег убирали на Кавалерийской, Солнечной Поляне, Малахова, Юрина.

На обработку проезжей части было израсходовано более 300 тонн песчано-соляной смеси. Всего к очистке улиц было привлечено 126 единиц снегоуборочной техники.

МБУ "Автодорстрой" призывает водителей быть внимательными и аккуратными, а также с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.