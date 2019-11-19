"Работаем как всегда": в мэрии Барнаула сообщили, когда очистят дороги от снега

Руководитель МУП "Автодорстрой" Андрей Курышин пообещал, что в Барнауле полностью почистят все дороги и тротуары от снега в ближайшие два-три дня, сообщает пресс-служба мэрии.

По его словам, сейчас все коммунальные службы работают в штатном режиме.

"В связи с плохими погодными условиями мы работаем как всегда: в две смены и круглосуточно. Сегодня в ночь очистим все магистрали. Останется только вывезти весь снег с тротуаров. На это уйдет еще несколько дней", – заявил Андрей Курышин.

За прошедшие сутки было вывезено из города более 5 тыс. кубометров снега, проведена обработка дорог песчано-соляной смесью. Кроме того, убирают остановки общественного транспорта и тротуары. На улицы города утром 19 ноября вышло 104 единицы техники.

В ночную смену снег вывозили с проспектов Ленина, Комсомольского, улиц Юрина, Ядринцева, Попова, Гоголя, Партизанской, Никитина, Павловского тракта. С помощью шнекороторов очищали проезжую часть на улицах Кавалерийской, Солнечная Поляна, Малахова, Юрина и др.

Ранее врио главы города Барнаула оценил работу городских служб во время снегопада на тройку. Также усилить работу в этом направлении потребовал ОНФ и региональный Минтранс. Одной из самых главных проблем, которая влияет на качество уборки, является нехватка кадров. Сейчас городу не хватает около 15% дворников по штатному расписанию. С начала года им на 20% подняли оклады, но мера до конца не сработала. В Барнауле около 615 улиц, которые должны убирать около 100 человек.