Министр транспорта и ОНФ потребовали от мэрии Барнаула лучше убирать снег

Проблему качества уборки улиц и тротуаров в Барнауле обсудили на специальном совещании, которое прошло 18 ноября в мэрии. Сейчас в краевой столице более 600 улиц, которые должны убирать около 100 дворников и 225 единиц техники. Получается, шесть улиц на одного человека. С начала года дворникам повысили оклад на 15-20%, но желающих работать лопатой и днем, и ночью не стало больше.

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк оценил работу городских служб на "троечку". Как сообщил на совещании председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и благоустройству Антон Шеломенцев, днем и ночью на уборку дорог Барнаула выходит от 100 до 120 единиц снегоуборочной техники. Городские службы работают в усиленном режиме, с трудом, но справляются с поставленной задачей. Сейчас не хватает около 15% от штата дворников и 10% от техники. Ежегодно технику обновляют на 300 миллионов, но за это время старая совсем изнашивается и ее списывают.

На совещании активисты Общественного Народного фронта в Алтайском крае обратились к властям с просьбой принять меры по надлежащему содержанию улично-дорожной сети подрядными организациями. С жалобами на заваленные снегом дороги и тротуары в реготделение ОНФ обратились жители Барнаула.

"Мы призвали администрацию города усилить работу по вывозу снега с обочин и парковок, убрать снег с тротуаров, на остановках общественного транспорта и в пределах треугольника видимости на пешеходных переходах. Особое внимание нужно уделить подходам к школам, больницам и другим учреждениям социальной сферы. Мы предложили городским властям активнее привлекать юридических лиц, в том числе управляющие компании, к очистке прилегающих территорий", – обратилась сопредседатель ОНФ в крае Евгения Гущина к участникам конференции.

Кроме того, министр транспорта Александр Дементьев потребовал усилить контроль за уборкой снега. Он отметил, что в случае необходимости следует проводить разъяснительные беседы с людьми, и где возможно, привлекать население к очистке прилегающих к домам территорий. Министр отметил, что даже в районах Барнаула ситуация с очисткой дворов, улиц, подходов к пешеходным зонам разная.

"Это вопрос к руководителям на местах. Одни уделяют этому больше внимания, другие – меньше. У нас что – климатические зоны разные? Такого быть не должно. Организации работ по уборке снега нужно уделить повышенное внимание", – сообщил Дементьев.

Ранее городские службы пообещали очистить дороги и тротуары в Барнауле от снега в ближайшие два-три дня. Уже вечером 19 ноября снегопад должен прекратиться, а на смену придут тридцатиградусные морозы.