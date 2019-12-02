"Европейскими играми" откроется первый в Барнауле ледовый каток "Европы Плюс"

На целых три зимних месяца – с декабря 2019 года по февраль 2020-го – новый спортивно-развлекательный проект на площадке ТРЦ Galaxy станет не только местом массового катания на коньках, но и настоящим эпицентром актуальной музыки и хорошего настроения.

"Европа Плюс Барнаул" подготовила для своих слушателей серию ярких мероприятий с участием ведущих радиостанции, профессиональных диджеев и фотографов. Гостей катка ждут спортивные состязания и фотосеты, увлекательные конкурсы и сюрпризы под специально подобранный плейлист с самыми зажигательными хитами любимой радиостанции.

Уже 14 декабря 2019 года с 15:00 на 3 этаже ТРЦ Galaxy пройдут "Европейские игры".

Ежедневно в прямом эфире радиостанции на частоте 104.9 FM в рубриках "Топ Трек", "Хит Бэк" и "Игра №1" будут разыгрываться 40 пригласительных билетов. Только самые активные слушатели смогут стать их обладателями и в составе одной из двух команд 14 декабря побороться за главные призы "Европейских игр". В этот день на катке их ждут: чемпионат по керлингу, настоящий хоккейные буллиты, конкурсы на смекалку, креатив и, конечно, скорость катания, а также мастер-классы от хоккейного клуба "Динамо-Алтай" и профессиональных фигуристов.

Подарки получат все участники "Европейских игр": фирменные пауэрбэнки и портативные колонки с логотипами "Европы Плюс", сертификаты на посещение горнолыжного комплекса "Авальман" и другие приятные сюрпризы от генеральных партнеров проекта энергетического напитка Target и "АлтайЕвроМоторс" — официального дилера Фольксваген в Алтайском крае.