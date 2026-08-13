Академик РАН оценил идею отменить учебу по субботам для школьников

У этой инициативы есть плюсы и минусы

13 августа 2026, 22:40, ИА Амител

Школьники / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Отмена школьных занятий по субботам имеет свои преимущества и риски. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

С одной стороны, введение пятидневки позволит родителям и детям проводить больше времени вместе. С другой — этот шаг может привести к росту ежедневной нагрузки на школьников и педагогов. Ранее с инициативой отменить учебу по субботам в школах выступили в Госдуме.

«Есть плюсы и минусы. Плюс состоит в том, что у нас учреждения работают по пятидневке, суббота и воскресенье — это единственные дни, когда вся семья, мама, папа, дети, могут побыть вместе. Это хорошо. А что касается школьной нагрузки, когда мы один целый рабочий день переводим на другие дни, то мы увеличиваем нагрузку суточную», — сказал Онищенко.

Академик подчеркнул: принимая подобные решения, важно учитывать, что учебная нагрузка ежегодно возрастает. Стоит отметить, что сейчас формат обучения каждая школа определяет самостоятельно. В некоторых регионах России сохраняется шестидневная учебная неделя, при которой обязательные уроки проводятся в субботу.