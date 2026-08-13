Академик РАН оценил идею отменить учебу по субботам для школьников
У этой инициативы есть плюсы и минусы
13 августа 2026, 22:40, ИА Амител
Отмена школьных занятий по субботам имеет свои преимущества и риски. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
С одной стороны, введение пятидневки позволит родителям и детям проводить больше времени вместе. С другой — этот шаг может привести к росту ежедневной нагрузки на школьников и педагогов. Ранее с инициативой отменить учебу по субботам в школах выступили в Госдуме.
«Есть плюсы и минусы. Плюс состоит в том, что у нас учреждения работают по пятидневке, суббота и воскресенье — это единственные дни, когда вся семья, мама, папа, дети, могут побыть вместе. Это хорошо. А что касается школьной нагрузки, когда мы один целый рабочий день переводим на другие дни, то мы увеличиваем нагрузку суточную», — сказал Онищенко.
Академик подчеркнул: принимая подобные решения, важно учитывать, что учебная нагрузка ежегодно возрастает. Стоит отметить, что сейчас формат обучения каждая школа определяет самостоятельно. В некоторых регионах России сохраняется шестидневная учебная неделя, при которой обязательные уроки проводятся в субботу.
23:41:25 13-08-2026
это ужасно, знаний будет еще меньше а школьеый ад еще хуже. Это работает ТОЛЬКО при малой наполняемости класса - не более 18 человек! так во всех частных щколах, по 18 чел класс и ТОЛЬКО % ДНЕВКА, у меня все дети более 10 лет в частных школах, и это прекрасно, пятидневка. Уроки только в школе, с 9 до 17 в школе с прекрасными обедами, буфетом, кружками, рай.
Госшколы легко это могут повторить при желании, но УВЫ. необразованность и неорганизованность во влем, нежелание отдавать, и копии дети-работяги будущие, не более. ну с другой стороны дети из частных школ почти все владельцы бизнесов в будущем, им же нужны будут работяги. Так что мы против 5 дневки в обычных госшколах
11:46:57 14-08-2026
Гость (23:41:25 13-08-2026) копии дети-работягиВы то из каких графьев будете?
12:39:34 14-08-2026
Гость (23:41:25 13-08-2026) это ужасно, знаний будет еще меньше а школьеый ад еще хуже. ... От одного урока в субботу все обрели великие знания
01:16:53 14-08-2026
Да чё уж там. Давайте сразу школы интернаты, с родителями только по праздникам видеться...
07:45:14 14-08-2026
С 1 по 10 класс учились по субботам. Нормально. Никто не жаловался. И ЕГЭ не было. В ВУЗы поступали по способностям
11:47:29 14-08-2026
Гость (07:45:14 14-08-2026) С 1 по 10 класс учились по субботам. Нормально. Никто не жал... Именно так
12:32:04 14-08-2026
Гость (07:45:14 14-08-2026) С 1 по 10 класс учились по субботам. Нормально. Никто не жал... По субботам госсулужащие пусть тоже работают. И работу работают как домой придут. Это будет "Домашним заданием"
12:39:09 14-08-2026
Гость (07:45:14 14-08-2026) С 1 по 10 класс учились по субботам. Нормально. Никто не жал... Абсолютно ничего нормального. Полкласса прогуливало этот несчастный урок. Который был поперек горла всем. Родителям,ученикам,да и самому учителю. У большинства родителей график 5 на 2 был и эта учебная суббота мешала уехать в пятницу на дачу,в тот же горный и т.д. Жизнь ребенка это не только школа,ещё и детство должно быть. И так вечная пахота с этими домашками после учебного дня пока родители отдыхают после работы