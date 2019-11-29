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Новости

Собака пронесла по улицам Саратова обглоданную человеческую голову

, ИА "Амител"
Полицейские устанавливают личность погибшего
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Житель Заводского района Саратова рассказал, что увидел на улице собаку, которая несла в зубах человеческую голову, пишет "Лента". Обнаружение останков подтвердили правоохранительные органы.

Определить возраст и установить личность погибшего очень сложно, так как голова обглодана животными. Мужчина, который обнаружил пса, уточнил, что неподалеку находится свалка, где часто питаются брошенные звери.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. В ходе осмотра свалки ими была обнаружена человеческая ступня в кроссовке 40-го размера.

Предположительно, останки принадлежат взрослому мужчине, личность которого устанавливается.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.11.2019 14:25
- гость -

Каждую неделю новость про расчленёночку. Тенденция однако

29.11.2019 14:26
- гость -

Вневедомственный сотрудник мвд. Собака-эксперт))

29.11.2019 14:36
- гость -

Теперь собакен будет рассматривать людей как свою потенциальную еду.

29.11.2019 14:50
- гость -

Это явно голова опричника. Всё течёт, всё меняется.

29.11.2019 15:48
Иsтина

Но все сильней кусала злая голова .....

29.11.2019 16:31
-гость-

Наполеона, друга Ростиславовича рядом не заметили?

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