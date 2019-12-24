Синоптики рассказали, когда закончатся метели в Алтайском крае

Жителям Алтайского края придется жить в сложных метеоусловиях еще два дня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Сильный снег, метели, снежные заносы и гололедицы будут спутниками барнаульцев на протяжении еще двух суток – 25 и 26 декабря. В среду и ночью на четверг порывы ветра могут достигать до 27 метров в секунду, а затем – до 20 м/с.
Только к концу рабочей недели ветер стихнет. К ночи на пятницу его скорость замедлится до 15 м/с, а днем уже станет совсем тихим – не больше 7 м/с. Снегопад к тому времени сохранится только в южных районах.
На смену ветру придут морозы. Так, 27 декабря днем похолодает до -24 градусов.
Напомним, ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило население о неблагоприятной погоде. Водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Местным жителям советуют соблюдать меры безопасности.
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