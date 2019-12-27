Конфетный дождь, подарки и чудеса: в Барнауле открывается Школа юных волшебников

Помощников Деда Мороза будут готовить в настоящей Школе юных волшебников. Она откроет свои двери 28 и 29 декабря 2019 года, а также с 2 по 8 января 2020 года в ТРЦ "Пионер" с 12:00 до 14:00.
Каждый ребенок сможет почувствовать в себе силы, чтобы творить новогодние чудеса и участвовать в незабываемых веселых конкурсах.
Программа обучения юных волшебников более чем насыщенная.
Для начала ребята сформируют дружную магическую команду, учителями которой будут любимые новогодние персонажи и, конечно, сам Дедушка Мороз. Затем результаты учебы обязательно проверят на практике – с помощью интересных конкурсов, полосы сказочных испытаний, веселых эстафет в волшебных мешках и многих других экзаменах по волшебному ремеслу. Так что приготовься пройти загадочный туннель Деда Мороза и попасть под конфетный дождь!
Любители танцев смогут показать свои таланты. В Школе волшебников будет конкурс для самых подвижных и ловких – танец лимбо с ледяным светящимся посохом Дедушки Мороза. А еще команда новогодних волшебников поучаствует в образовательном мастер-классе по русским народным танцам от самого Деда Мороза.
Финальные мероприятия Школы юных волшебников – интерактивное музыкальное представление и новогодняя дискотека с элементами игры.
По итогам обучения главный новогодний чародей обязательно отметит самых трудолюбивых и прилежных учеников особенными подарками. А абсолютно все выпускники Школы получат сладкие сюрпризы.
В праздники принято загадывать желания. Юные волшебники смогут написать письмо напрямую Деду Морозу и рассказать все, о чем мечталось весь этот год. Магический ящик для писем соберет все пожелания и обязательно передаст их главному новогоднему кудеснику.
Праздничные дни в ТРЦ "Пионер" подарят потрясающее новогоднее настроение для всей семьи.
ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в
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