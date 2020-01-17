Столкнулись 30 машин. Алтайские ГИБДД и МЧС освобождают проезд

Сотрудники региональных управлений ГИБДД и МЧС 17 января совместными усилиями стабилизируют дорожную ситуацию в местах массовых ДТП на территории Алтайского края, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Наибольшее число участников одной аварии зафиксировано на трассе Барнаул – Новоалтайск. Там столкнулись 30 автомобилей. По информации Минздрава, пострадали четыре человека. Для снижения напряженности на участке покореженную технику решили вывезти за пределы автодороги.

"На данный момент практически все транспортные средства, которые из-за технических неисправностей не могли выехать с трасс, эвакуированы в ближайшие населенные пункты, в том числе с привлечением тяжелой техники МЧС", – уточнили в ведомстве.

Собравшуюся пробку помогли ликвидировать экипажи ДПС. Они сформировали автомобильные колонны и сопроводили их через опасный участок. Сейчас транспорт проезжает здесь беспрепятственно, но сотрудники ГИБДД продолжают следить за безопасностью.

Тяжелая обстановка сохраняется на трассе Барнаул – Павловск, где столкнулись 15 автомобилей. Там пока открыта только одна полоса для движения.

"Предпринимаются все меры для организации возможности проезда автотранспорта, который оказался в пробках, – уточнили в полиции. – В целях безопасности движения сотрудники ГИБДД формируют колонны и по очереди сопровождают их на выезд и на въезд в город Барнаул".

Напомним, из-за непогоды в Алтайском крае перекрыто свыше десятка трасс, в том числе две федеральные.