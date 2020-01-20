На утро 20 января в Алтайском крае все еще закрыты 10 трасс

По данным на утро 20 января в Алтайском крае из-за разгула стихии остаются закрытыми 10 автодорог. Как сообщает "Алтайавтодор", это связано с отсутствием видимости, метелью и сильным боковым ветром.
В их число вошли:
Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (от нулевого до 169 км);
Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – Новосибирск (нулевого до 71 км);
Горняк – Староалейское (от нулевого до 76 км);
Быстрый Исток – Усть-Ануй – Ануйское (от нулевого до 42 км);
Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – Республика Алтай (от нулевого до 97 км);
Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа (с 2 по 82 км);
Бийск — Карабинка — Республика Алтай (с нулевого по 114 км);
Алексеевка – Березовка – Солонешное (между селами Соловьиха и Солонешное);
Алейск – Чарышское (участок между селами Усть-Калманка и Чарышское);
Алейск — Петропавловское — Смоленское (с нулевого по 223 км).
За сутки открыли движение по пяти региональным трассам. Напомним, непогода накрыла Алтайский край в пятницу, 17 января. Произошло несколько массовых ДТП. Так рядом с Новоалтайском столкнулись около 30 автомобилей, а неподалеку от Павловска – 15 машин.
Выпало очень много снега. Дорожные службы до сих пор работают на пределе возможностей, чтобы очистить дороги от снежного покрова.
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