Настучи на сугроб. Жители Барнаула могут пожаловаться на неочищенные дороги и тротуары

Фракция "Единая Россия" в Барнаульской гордуме проведет в среду, 22 января, заседание с участием дорожных чиновников по ситуации с уборкой снега. Читатели портала amic.ru имеют уникальную возможность рассказать о конкретных участках дорог, тротуаров и дворов, которые нужно почистить в первую очередь, где сложно ездить и ходить из-за неубранного вовремя снега.

Как рассказал amic.ru глава фракции Вячеслав Перерядов, на заседание пригласят главу комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева, руководителя МБУ "Автодорстрой" Андрея Курышина, депутатов, экспертов и чиновников.

Пишите в комментариях об участках, которые, по вашему мнению, нужно почистить в первую очередь. Все данные мы передадим фракции "Единая Россия", а она расскажет о проблемных точках профильным чиновникам и совместно обсудит варианты решения проблемы.