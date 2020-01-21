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Настучи на сугроб. Жители Барнаула могут пожаловаться на неочищенные дороги и тротуары

, ИА "Амител"
Портал amic.ru передаст всю информацию "куда надо"
Снежные завалы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Снежные завалы в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фракция "Единая Россия" в Барнаульской гордуме проведет в среду, 22 января, заседание с участием дорожных чиновников по ситуации с уборкой снега. Читатели портала amic.ru имеют уникальную возможность рассказать о конкретных участках дорог, тротуаров и дворов, которые нужно почистить в первую очередь, где сложно ездить и ходить из-за неубранного вовремя снега. 

Как рассказал amic.ru глава фракции Вячеслав Перерядов, на заседание пригласят главу комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева, руководителя МБУ "Автодорстрой" Андрея Курышина, депутатов, экспертов и чиновников. 

Пишите в комментариях об участках, которые, по вашему мнению, нужно почистить в первую очередь. Все данные мы передадим фракции "Единая Россия", а она расскажет о проблемных точках профильным чиновникам и совместно обсудит варианты решения проблемы. 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.01.2020 08:24
Стучу

150 метров дороги улицы Сизова, начиная от Ленской до Комсомольского не чистят вообще, поэтому эти 150 метров машины пузом скребут, а людям некуда даже отойти, хотя ту же Ленскую прочистили. (Для чего спрашивается, если невозможно выехать с Ленской на Комсомольский).

21.01.2020 08:27
Гость

Дб(с) из фракции может самим пройтись по городу? К чему эти заигрывания?

21.01.2020 08:29
- гость -

всей фракции лопаты в руки и лопатой вдоль телятины.

21.01.2020 08:30
-Гость-

ул.Маяковского от ул. Кулагина до школы № 56 дети ходят по дороге,так как тратуар не чистят, а там постоянно возят с города снег, каждые 3 минуты проезжает грузовик.

21.01.2020 08:31
Гость

Ул космонавтов от ленина до попова все завален, ул Гущина от матросова до сев западная колея завалено все, ул сев западная от антона петрова до Калинина, плоса одна поток там большой. Мкр Затон внутри поселка по маршруту движения автобуса N40 дорога завалена заужена разьехатся невозможно.

21.01.2020 08:32
Асдс

Трамваи докупите! Ездить не на чем!

21.01.2020 08:33
- гость -

вам сюда сказали жаловаться?

меня все устраивает, спасибо

21.01.2020 08:34
Анна

Добрый день, когда нормально почистят и срежут часть снежных сугробов с ул. Попова от ул. Власихинской в сторону Пивзавода. Это просто издевательство, пробки сумасшедшие.
После проезда по ул. Попова и ул. Власихинской попадая на Шоссе Ленточный бор понимаешь, что другая (идеальная) реальность существует!

21.01.2020 08:39
- гость -

Ну что могу сказать по поводу Антона Шеломенцева, этот чиновник может только писать отписки на жалобы людей. Как он попал на эту должность если не знает даже ГОСТов?
Храню вашу отписку со ссылкой на ГОСТ, который вы даже не читали!!!

21.01.2020 08:40
Евгений

Здравствуйте.
Возле Лицея 122.
В этом элитном районе вообще не чистят.

21.01.2020 08:41
- гость -

А для чего содержится табун чиновников? Зады оторвите от кресел и сами прокатитесь по городу!!!

21.01.2020 08:42
- гость -

Если детишек в садик возить на санках или мерседесах, то конечно, никаких дорог не хватит.

21.01.2020 08:42
Встревоженный горожанин

Из года в год не чистят проспект Калинина. На данный момент по проспекту Калинина в строну площади Октября начиная от тэц-2 до улицы Кулагина вместо 3 рядов - 2. А начиная от заправки Роснефть и до Кулагина полтора ряда, не заваленных снегом.

21.01.2020 08:46
Сергей

Ул. Кутузова, к остановкам не возможно подъехать

21.01.2020 08:49
Гость

Нужно чистить ВЕСЬ город!

21.01.2020 08:49
krash

Утро доброе, прошу обратить внимание на участки дорог, которые и так всегда загружены и облагаются пробками, а в условиях уменьшения рядности из-за сугробов, становится невыносимо - в частности:
1. ул.Попова от Власихинской в сторону Новосиликатного, (Вчера более 2ч стоял в пробке).
2. По красноармейскому вчера ехал - 1 полоса вместо 3х! расчищено на 2 полосы, но автомобилисты устроили с правого ряда стоянку, в иотге рабочая ОДНА полоса.
3. Калинина. 2 полосы в сторону речного. Более того, на перекрестке Северо Западной-Калинина недочищен снег, двигаясь правым рядом в сторону центра, на перекрестке въезжаешь в сугроб, совершая маневр влево для объезда препятствия (на перекрестке!!!) создаются аварийные ситуации!

21.01.2020 08:51
- гость -

21.01.2020 08:32
Асдс
Трамваи докупите! Ездить не на чем!

Между прочим, да. Почему все регионы покупают новые, и только Барнаул и Бийск в сторонке.

21.01.2020 08:51
- гость -

Молодежная, Партизанская невозможно ни ехать, ни ходить

21.01.2020 08:54
Елена

Поселок Бельмесево: из 15 улиц чистят 5 и то не своевременно.. Улица Молодежная по которой идут не только автобусы но и дети со школы ( так как у нас нет тротуара дети идут по проезжей части) сильно заужена не раз сама обращалась в Комитет по дорожному хозяйству все бестолку....

21.01.2020 08:54
- гость -

Подъезд к дому по ул. Островского №7 не чистится с начала зимы. Единственный въезд во двор через арку в любой буран становится заблокирован.

21.01.2020 08:55
Дмитрий

Парковка вдоль школы 55 на Чкалова.

21.01.2020 08:56
гость

Пишите в комментариях об участках, которые, по вашему мнению, нужно почистить в первую очередь

Классно! А давайте вообще на все тут стучать. А портал amic.ru передаст всю информацию "куда надо". Хорошая практика

21.01.2020 09:02
Анна

Не чистят пешеходный переход на остановке школа садоводов садик 211, от домов перейти на сторону садика не возможно, так же ситуация на остановке в с лебяжье на старая почта, тут же и пешеходный переход и лежачий полицейский и тут же и остановка, ужасно . П.Бельмесево ул Молодежная ,учень узкая дорога , тротуара нет и дети идут пешком со школы по дороге, не автобусам не разъехаться , ни детям пройти

21.01.2020 09:03
- гость -

ул.Чеглецова между пр.Ленина и пр.Калинина, сузились две полосы, машины еле разъезжаются

21.01.2020 09:04
Гость-я

В селе Лебяжье улицу Центральная от дома № 78 до 79 а, т.к. это единственная дорога до школы! Из двухполосной превратилась в одну полосу.Ежедневно по ней ходят дети в школу № 93 и другого пути просто нет! Идти очень опасно, мало того что скользко, так еще, если едет автомобиль, то пройти просто невозможно. А едут постоянно ассенизаторские машины, большегрузы и т.д.

21.01.2020 09:05
Гость

Лопату шеломенцеву и всему дорхозблоку!

21.01.2020 09:07
Гость

Ед.росы как-то активизировались последнее время, к чему бы это? Никак выборы скоро?

21.01.2020 09:09
Kimi

А ведь обещают опять конкретный буран...

21.01.2020 09:09
Гость

Улица Чкалова от пр.Красноармейского до пр.Социалистического превратилась в однополосную улицу с невозможностью по ней ездить . Аварии напротив школы №27, на пешеходном переходе каждый день...

21.01.2020 09:10
Наталья

Улица 1905 года, движение практически в одну сторону, учесть что рядом Гимназия 40, все высаживают детей, вообще не разъехаться. Офтальмологическая больница около себя все расчистила, а дальше, до Профинтерна, тоннель.

21.01.2020 09:12
мурзилка

Когда уже метро достроят?

21.01.2020 09:15
Ольга

П.Бельмесево-это вообще богом забытая и властью тоже часть центрального района города Барнаула.никто не обращает внимания заросли в эту зиму снегом некоторые улицы за этот сезон еще не разу не почистили.транспорт ходит ужасно то не заходит в поселок то пропускается рейс,цена билета как отдаленный поселок но страховка на автомобиль как центральный район города Барнаула.

21.01.2020 09:15
- гость -

Как есть смысл в этом? Прям центр города, где ездят все чиновники администрации Ленина Молодежная разделительная аллея заужины до 2 полос из за этого проехать очень проблематично . И никто не чешиться.

21.01.2020 09:17
Гость

Улица Гущина от Малахова 44 до Гущина 150/24 не чистилась ни разу в этом году, проползаешь еле еле, поток машин огромный

21.01.2020 09:18
- гость -

вы издеваетесь что ли??? ВЕЗДЕ!!!

21.01.2020 09:18
- гость -

Это прям как издевка выглядит: проще сказать где почищено, чем где нет!

21.01.2020 09:20
- гость -

21.01.2020 09:12
мурзилка

Достроят? Т.е. если появился сайт Барнаульского метрополитена то вы считаете, что строительство началось?

21.01.2020 09:21
- гость -

Неужели этот курятник расшевелили? Хоть что то сдвинулось с места, после такого количества прошедшего времени.

21.01.2020 09:24
Гость

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ почистите.....он ведь всё-таки ПРОСПЕКТ!!!!!,а не сельская улица!!!

и ПАРКОВКИ на нём тоже!!!

21.01.2020 09:27
- гость -

Красноармейский - остались 2 полосы в каждую сторону, Молодежная - по 1, и то не полноценной полосе, Строителей от Павловского до Ядринцева и обратно - 3, но узеньких полосы, Власихинская участок Фурманова - Ленточный бор - по 1 колее в каждую сторону, Власихинская от Малахова до Попова - правая полоса это смесь льда буграми и каши снега, перед Попова средняя и левая полоса - укатанный снег с ледянными буграми, так что машины тащит друг на друга, Попова от Власихинской до Трактовой - колея с промежутками ледянных бугров, наростами льда.

21.01.2020 09:29
- гость -

И да, весь состав фракции "Единая Россия" выгнать на улицу с лопатами вместо жопопросиживания. И польза для жителей, и польза для их здоровья

21.01.2020 09:30
Артем

Поддерживаю насчет Ленской "21.01.2020 08:24 Стучу"

Также Некрасова и Трудовой от Партизанской до Димитрова

21.01.2020 09:31
гость

Геодезическая улица от А.Петрова до Энтузиастов не чищен тротуар. Пешеходы ходят по машинной дороге, которая напоминает тоннель снежный.

21.01.2020 09:35
гость

Просторная улица. Остановки автобусные не очищены. Людей высаживают в сугроб из автобуса. Дальше люди идут по проезжей части.

21.01.2020 09:35
ГОСть

Вчера во дворе идеально расчистили все тротуары для пешеходов и что сегодня утром увидели? На тротуары наставили авто! И опять пешеходам места не оказалось, пришлось идти по колено в снегу. Может наконец автовладельцы уже с лопатами сами убирать тогда будут для своих машин? Парковки умная круглосуточной к подъезда нет, дворник думаю расчищает для людей подъезды с эти только и ждут когда наконец вычистят место для его авто

21.01.2020 09:36
- гость -

Улица Розы Люксембург, за всю зиму не чищена не разу, глубокая колея и заносы. Улица Кулагина между проспектами Ленина и Калинина - проезжая часть сузилась до одной полосы, а тротуары отсутствуют совсем. Пешеходам приходится идти по проезжей части.

21.01.2020 09:36
Дмитрий

Почему по адресу Ядринцева 61 не чистят тротуар а только проезжую часть .А если чистят то только после обращения в администрацию города так как районная администрация игнорирует этот садик,куда ходятлети с проблемами по зредию .Садик является садиком компенсирующего типа для детей с проблемами зрения.И почему не чистят нерегулируемый переходсерез ул.Партизанская в районе нахождения этого садика ,переходить улицу в этом месте небезопасно.

21.01.2020 09:37
Илья

Двусторонний участок ул. Профинтерна, в районе КДМ, превратился в принудительно односторонний в сторону пр-та Строителей и периодически впадает в ступор при законной попытке проехать своей полосой какого либо участника движения в сторону от пр-та Строителей.

21.01.2020 09:38
Гость

Обратите, пожалуйста, внимание на:
- ул. Гоголя от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев. Фуры еле-еле разъезжаются, а ведь выезд у нас из города только через новый мост, транзит большегрузов значительно увеличился;
- ул. Никитина от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев, поток машин местами вынужден пропускать встречное движение;
- ул. А. Петрова от ул. Северо-Западной до ул. Телефонная - 1,5 полосы вместо 2.

21.01.2020 09:40
Ольга

Горно-Алтайская от пр.Ленина до парка Юбилейного.
На улице 2 школы. От Смирнова до парка частный сектор люди ходят по сугробам, машины не могут разъехаться, своими силами люди не справляются, да и снег уже некуда складывать. За эту зиму ни один трактор не заезжал на этот отрезок.

21.01.2020 09:41
Степан

ул. Телефонная от А.Петрова до Г.Исакова засыпаны все переезды через разделительную полосу

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