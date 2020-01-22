Метеоролог рассказал о главной опасности идущего на Алтайский край шторма

Начальник Алтайского центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер на заседании правительства Алтайского края рассказал, чем грядущий шторм будет отличаться от предыдущего.

По его словам, осадков в регионе ожидается чуть меньше, да и порывы ветра будут не такими сильными как в крещенский шторм. Однако, основной проблемой для жителей края станет снег, который выпадет до прихода непогоды. Снег, который выпал за прошедшие дни — легкий, а значит он будет легко разноситься ветром и создавать трудности при очистке улиц.

Люцигер отметил, что причиной сильных метелей в Алтайском крае является то, что над регионом не установился обычный для этого времени "сибирский" антициклон. Вместо него над регионом проходят скандинавские антициклоны, которые и являются корнем непогоды.

Шторм, с небольшими затишьями, продлится всю следующую неделю, а какой погода будет в феврале, пока неизвестно.