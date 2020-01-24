Уже почти 40 трасс перекрыты из-за непогоды на Алтае

В связи с неблагоприятными климатическими условиями в Алтайском крае закрываются трассы, сообщает официальный сайт региона. Сейчас ограничение действует по следующим направлениям:
- Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан (от села Поспелиха до границы Республики Казахстан);
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска);
- Алейск – Чарышское;
- Алейск – Петропавловское – Смоленское (от Алейска до села Краснодарского Усть-Пристанского района);
- А-322 – Горняк – Староалейское (от Горняка до села Староалейского);
- Батурово – Киприно – Юдиха;
- Мамонтово – Солоновка – А-322 (в Новичихинском районе);
- Новичиха – Поломошное – Лобаниха – Клепичиха (в Новичихинском районе);
- Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (от села Баево до села Верх-Суетка, от села Нижняя Суетка до Славгорода);
- Мельниковка – Александровка;
- Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава;
- Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.
В Топчихинском районе закрыты дороги:
- Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха;
- Топчиха – Чистюнька – К-13;
- Чистюнька – Володарка – причал;
- Топчиха – Парфеново – Песчаное;
- Топчиха – Хабазино – Красноярка – Нагорный;
- Топчиха – Переясловка – Труд;
- Макарьевка – Лаврентьевка;
- Ракиты – Сидоровка – Чаячье;
- Колпаково – Победим – Степной;
- Победим – Зеленый;
- подъезд к поселку Комариха;
- подъезд к поселку Ульяновскому;
- подъезд к поселку Крутиха;
- подъезд к селу Зимино;
- подъезд к поселку Кировскому;
- подъезд к поселку Садовому;
- подъезд к поселку Топольному;
- подъезд к селу Покровка;
- подъезд к селу Ключи;
- подъезд к селу Михайловка.
Ограничение для пассажирского и грузового транспорта действует по следующим направлениям:
- Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка (от села Завьялово до рабочего поселка Благовещенка);
- Луговое – Андроново – Баево (от села Ключи до села Баево);
- Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от села Кулунда до села Бурла);
- Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби (от села Романово до Камня-на-Оби);
- Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда (от села Родино до села Кулунда);
- Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан (от села Новомихайловка до села Павловск).
Водителям рекомендуют отказаться от поездок.
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