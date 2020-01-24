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Уже почти 40 трасс перекрыты из-за непогоды на Алтае

, ИА "Амител"
Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок
Фото: privet-rostov.ru

Фото: privet-rostov.ru

В связи с неблагоприятными климатическими условиями в Алтайском крае закрываются трассы, сообщает официальный сайт региона. Сейчас ограничение действует по следующим направлениям: 

  • Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан (от села Поспелиха до границы Республики Казахстан);
  • Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска);
  • Алейск – Чарышское;
  • Алейск – Петропавловское – Смоленское (от Алейска до села Краснодарского Усть-Пристанского района);
  • А-322 – Горняк – Староалейское (от Горняка до села Староалейского);
  • Батурово – Киприно – Юдиха;
  • Мамонтово – Солоновка – А-322 (в Новичихинском районе);
  • Новичиха – Поломошное – Лобаниха – Клепичиха (в Новичихинском районе);
  • Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (от села Баево до села Верх-Суетка, от села Нижняя Суетка до Славгорода);
  • Мельниковка – Александровка;
  • Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава;
  • Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан.

В Топчихинском районе закрыты дороги: 

  • Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха;
  • Топчиха – Чистюнька – К-13;
  • Чистюнька – Володарка – причал;
  • Топчиха – Парфеново – Песчаное;
  • Топчиха – Хабазино – Красноярка – Нагорный;
  • Топчиха – Переясловка – Труд;
  • Макарьевка – Лаврентьевка;
  • Ракиты – Сидоровка – Чаячье;
  • Колпаково – Победим – Степной;
  • Победим – Зеленый;
  • подъезд к поселку Комариха;
  • подъезд к поселку Ульяновскому;
  • подъезд к поселку Крутиха;
  • подъезд к селу Зимино;
  • подъезд к поселку Кировскому;
  • подъезд к поселку Садовому;
  • подъезд к поселку Топольному;
  • подъезд к селу Покровка;
  • подъезд к селу Ключи;
  • подъезд к селу Михайловка.

Ограничение для пассажирского и грузового транспорта действует по следующим направлениям: 

  • Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка (от села Завьялово до рабочего поселка Благовещенка);
  • Луговое – Андроново – Баево (от села Ключи до села Баево);
  • Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от села Кулунда до села Бурла);
  • Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби (от села Романово до Камня-на-Оби);
  • Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда (от села Родино до села Кулунда);
  • Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан (от села Новомихайловка до села Павловск).

Водителям рекомендуют отказаться от поездок.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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