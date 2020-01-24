Алтайские спасатели вызволили группу людей из снежного плена

Пожарно-спасательные подразделения Змеиногорского района помогли вернуться домой группе рабочих, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Коммунальщики вели работы в поселке Утка, где были проблемы с водоснабжением. К месту проведения ремонта они добрались сами, но вернуться назад из-за снегопада не смогли.

"Бригаду пришлось эвакуировать, все 10 человек, до города они не доехали примерно 20 километров. В операции участвовали сотрудники 16-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы, спасатели Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае, которые находятся здесь для оказания помощи гражданам. Была задействована высокопроходимая техника, в том числе снегоходы. Главный результат – никто из людей не пострадал, работа была успешно выполнена", – рассказал старший оперативной группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Юрий Исаев.

Спасатели еще раз напомнили о том, что в непогоду лучше отказаться от дальних поездок и следить за ситуацией на дорогах.