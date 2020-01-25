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Три десятка трасс закрыты на Алтае

, ИА "Амител"
ГИБДД призывает водителей отказаться от запланированных поездок
Фото: 51.rodina.news

Фото: 51.rodina.news

Штормовой ветер продолжает господствовать в Алтайском крае. На трассах наблюдается сильная метель и практически нулевая видимость, сообщают в "Алтайавтодоре".

В связи с непогодой закрыто 29 участков региональных трасс.

К-09: Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан (от с. Поспелиха до границы Республики Казахстан), км 0+000 – км 169+281;

К-03: Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, км 0+000 – км 71+000 (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска);

К-13: Алейск – Петропавловское – Смоленское (от г. Алейска до с. Краснодарское), км 0+000 – км 115+368;

 К-26: а/д – А-322 – Горняк – Староалейское (от г. Горняка до с. Староалейское), км 40+000 – 75+768;

Н-5903: Батурово – Киприно – Юдиха, км 0+000 – км 40+000;

К-78: Мамонтово – Солоновка – а/д А-322, км 0+000 – км 40+414;

К-77:  Новичиха – Поломошное – Лобаниха – Клепечиха, км 0+000 – км 42+327;

К-22: Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (от с. Баево до с. Верх-Суетка, от с. Нижняя Суетка до г. Славгорода), км 62+042 – км 254+378;

К-39: Мельниковка – Александровка, км 0+000 – км 19+000;

К-31: Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава, км 20+610 – км 73+395;

К-03: Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области (от г. Славгорода до границы Новосибирской области,) км 393+000 – км 471+923;

К-18: Алейск – Чарышское, км 0+000 – км 172+700, от г. Алейска до с.Чарышское;

К-07: Алейск – Буканское, км 0+000 – км 73+920, от г. Алейска до с. Буканское.

Дороги в Топчихинском районе:

К-79: Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха;

Н-4901: Чистюнька – Володарка – причал;

Н-4902: Топчиха – Парфеново – Песчаное;

Н-4903: Топчиха – Хабазино – Красноярка – Нагорный, км 0+000 – км 33+650;

Н-4904: Топчиха – Переяславка – Труд", км 0+000 – км 14+100;

Н-4905: Макарьевка – Лаврентьевка, км 0+000 – км 9+750;

Н-4906: Ракиты – Сидоровка – Чаячье, км 0+000 – км 7+500;

Н-4908: Победим – Зеленый, км 0+000 – км 4+400;

Н-4909: Подъезд к пос. Комариха, км 0+000 – км 9+110;

Н-4910: Подъезд к пос. Ульяновскому, км 0+000 – км 3+250;

Н-4911: Подъезд к пос. Крутиха, км 0+000 – км 9+900;

Н-4912: Подъезд к с. Зимино, км 0+000 – км 4+450;

Н-4916: Подъезд к пос. Покровка, км 0+000 – км 5+000;

Н-4917: Подъезд к с. Ключи, км 0+000 – км 6+860;

Н-4921: Подъезд к с. Михайловка, км 0+000 – км 0+857.

Введено временное ограничение движения для пассажироперевозящего и грузового транспорта на автомобильных дорогах:

К-25 Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка, км 82+132 – км 195+003.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.01.2020 12:31
Botanik

На улице так-то обычный зимний снег идёт. К чему панику разводить?

25.01.2020 12:44
Друк

Читай внимательнее! Речь идёт про междугородние трассы, а на них метёт, сильный боковой ветер, гололед и кое где из-за метели плохая видимость.

25.01.2020 13:33
Botanik

для Друг

По вентускаю не сильно там метет. А он обычно не врёт. Врут наши синоптики, когда предсказывают ураганы, которых не бывает.

25.01.2020 13:34
- гость -

Перемёты. Если в такой попасть и не выехать то занесет полностью, иногда бывает с летальным исходом. В авто или пошли пешком и сбились. Как в одном фильме сказали, и умер от горя что пропал в такую нелепую ситуацию. Перемёты бывают если дорога низкая, или сбоку дороги какое то естественное или искусственное снегозадержание. Недавно ездил в сторону Рубцовска, везде где железные рефленые отбойники, везде перемёты, а везде где натянуты тросы ограждения перемётов почти нет.

25.01.2020 13:38
Чучмек

Друк,
на открытых местах метет так сильно, что не открыть глаз. След заметает через несколько минут. Так что всё правильно делает ГИБДД - трассы в таких условиях надо закрывать

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