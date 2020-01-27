В Алтайском крае перекрыты 10 участков автодорог

27 января в Алтайском крае из-за сложных погодных условий закрыто 10 участков автодорог, информирует региональный Минтранс.

В их число вошли:

Баево – Верх-Суетка;

Батурово – Киприно – Юдиха;

Змеиногорск – Рубцовск;

Леньки – Нижнечуманка – Верх-Чуманка – Плотава;

Мельниковка – Александровка;

Нижняя Суетка – Славгород;

Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан (на участке от с. Саввушка до Змеиногорска);

Славгород – Новосибирск;

Топчиха – Парфеново – Песчаное;

подъезд к пос. Комариха.

"Проезд в сторону Казахстана от Змеиногорска обеспечен по маршруту: Барнаул – Рубцовск – Веселоярск – Горняк – Староалейское – Третьяки – граница Республики Казахстан и обратно. В связи с тем, что движение от с. Саввушка до Змеиногорска закрыто, транзит до города обеспечен по пути Барнаул – Рубцовск – Веселоярск – Горняк – Староалейское – Змеиногорск", – проинформировали в Минтрансе.

Напомним, сильная метель началась в Алтайском крае в конце прошлой недели. Из-за сложных метеоусловий ограничили движение транспорта по целому ряду трасс. Ликвидация последствий непогоды продолжается до сих пор.

При движении на транспорте в сложных погодных условиях необходимо соблюдать меры безопасности.

Когда ухудшается видимость, следует снизить скорость и включить ближний свет фар или "противотуманки". Необходимо следить, чтобы лобовое стекло не запотевало.

До впереди идущего транспорта нужно сохранять почтительную дистанцию. При выборе скорости надо учитывать не максимальное ограничение, а сложную обстановку на трассе.

Перед поездкой за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи. При возможности от дальних поездок лучше воздержаться.