Ситуация архисложная. Спикер АКЗС рассказал, сколько сел отрезано метелями

Председатель парламента Алтайского края Александр Романенко рассказал о ситуации со снегопадами в южных районах Алтайского края, назвав ее архисложной.

Наиболее тяжелая обстановка наблюдается в Змеиногорском районе. Там у шести сел отсутствует транспортное сообщение с райцентрами – дороги просто замело. В двух населенных пунктах есть проблемы с водоснабжением.

"Если в Саввушке вода бежит хоть как-то, в Утке воды нет еще с 16 января, – уточнил спикер АКЗС. – При попытке ремонта скважины в нее уронили насос, который теперь не могут достать".

По его словам, несмотря на все усилия по расчистке дорог, их снова заметает практически сразу после уборки снега.

"Ситуация усугубляется тем, что коридоры в снежных заносах, которые пробила техника, даже от слабой поземки буквально за несколько часов снова заметает снегом так, что автомобиль проехать уже не может", – пояснил Романенко.

Он уточнил, что такая ситуация будет сохраняться до весны, если не привлекут тяжелую технику, чтобы расширить "коридоры" в сугробах.

Председатель Законодательного собрания уточнил, что аналогичная ситуация наблюдается в Локтевском, Кулундинском и Чарышском районах. Страдает от снега и Змеиногорск. От него открыта только одна дорога – на Горняк.

Он поручил председателю комитета по экономической политике и предпринимательству Альберту Луневу держать на контроле доставку продуктов в села, где наблюдается нехватка продовольствия.