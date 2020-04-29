Черепа и бубен. Красноярский шаман Виктор провел обряд против истерии из-за COVID-19

Шаман Виктор из Красноярского края разложил в лесу черепа и взял в руки бубен, чтобы противостоять коронавирусу. Саму болезнь он победить не пытался, а вот очистить мысли людей от нее – это пожалуйста.

В лесу шаман соорудил специальную конструкцию, повязал ее лентами, разложил вокруг кости и принялся стучать в бубен.

"Нужно так сделать, чтобы мы победили – люди, а не вирус, который сами же мы и породили. Сделайте так, чтобы его не было", – пояснил свою позицию Виктор.

Он не первый, кто противостоит пандемии и ее последствиям с помощью духов. Ранее шаманы из Тывы, Алтайского края и Бурятии также провели обряды, чтобы остановить распространение коронавируса.