Военный духовой оркестр выступил во дворах Алейска

Военный духовой оркестр мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа и группа "Порт-Артур" поддержали жителей Алейска во время самоизоляции, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Военные музыканты во дворах жилых домов выступили с небольшой концертной программой, во время которой сыграли известные музыкальные композиции. За концертом алейцы наблюдали из окон и с балконов. Музыкантов жители Алейска встречали и провожали аплодисментами", – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время выступления музыканты соблюдали все необходимые меры безопасности, а на территории жилых районов было безлюдно.