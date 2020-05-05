Томенко предложил Путину расширить список получателей поддержки по COVID-19

Губернатор Алтайского края в ходе заседания рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции предложил расширить круг получателей мер поддержки людям, которые помогают в борьбе с COVID-19. Об этом глава региона сообщил на своем аккаунте в Instagram.

"Мы знаем, что по решению Президента России Владимира Путина стимулирующие выплаты получают врачи и медсестры, а также водители автомобилей скорой медицинской помощи, которые работают с заразившимися людьми, — аргументировал Томенко. — Однако, бесперебойную работу ковидных госпиталей обеспечивают и другие специалисты – уборщики, лифтеры, кастелянши, слесари-сантехники, электрики и другие. Нельзя забывать и о сотрудниках диагностических центров, которые проводят тестирование".

Губернатор уточнил, что под этот перечень в Алтайском крае попадают свыше 480 человек.

Ранее amic.ru писал, что по решению Томенко пропускной режим ввели на всех дорогах межрегионального значения. То есть на границе с Новосибирской и Кемеровской областями, а также с Республикой Алтай. Мера призвана снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

На 11 временных постах присутствуют сотрудники ГИБДД, полиции, Роспотребнадзора, представители Роcгвардии и органов местного самоуправления. Задача – ограничить посещение Алтайского края для туристов и минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции.