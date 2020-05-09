Виктор Томенко с семьей возложили цветы к Мемориалу Славы

Фото: Антон Федотов / altairegion22.ru

Режим самоизоляции из-за коронавируса наложил отпечаток на празднование 75-летия Победы в Великой отечественной войны, но губернатор Виктор Томенко все равно пришел к Мемориалу Славы, чтобы почтить память советских солдат. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вместе с семьей он возложил цветы. Все это проходило без большого скопления людей – из-за угрозы распространения коронавируса все массовые мероприятия отложены на неопределенный срок.

Ранее Томенко поздравил население региона на своей странице в Instagram.

"Мы никогда не забудем испытаний, которые выпали на долю военного поколения. Только Алтайский край потерял на полях сражений более 250 тысяч своих сынов и дочерей, — подчеркнул Томенко. — Эхо той войны всегда будет звучать в душе каждого из нас".

Видеоролик с поздравлением главы региона можно посмотреть в том числе и на сайте amic.ru.