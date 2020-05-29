Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае, произошедших в пятницу, 29 мая.

Общежитие № 2 Алтайского медуниверситета переводят в формат обсерватора. Туда будут заселять студентов, переболевших коронавирусом. Здоровым студентам, которые сейчас там проживают, предложили переселиться в другое общежитие, но пока никто не согласился.

Туристическую отрасль на Алтае будут "реанимировать" в четыре этапа. На первом – работать разрешат туркомплексам, но только при соблюдении всех санитарных требований. На втором этапе снимут отдельные ограничения для санаториев и туркомпаний, на третьем – начнут работать хостелы, а на четвертом – полностью возобновят работу все туробъекты.

Сегодня стало известно о смертельной аварии в Романовском районе, которая произошла вечером 28 мая. Два грузовика столкнулись на 210-м километре автодороги К-17. В результате столкновения один человек погиб, другому потребовалась госпитализация.

По итогам недели с 23 по 29 мая Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибири по числу заболевших COVID-19. Показатель прироста новых зараженных в регионе хоть и не вырос, но сравнялся со среднесибирским.

В отношении главы Славгорода Сергея Горбунова возбудили уголовное дело, которого сегодня задержали во время получения взятки в два миллиона рублей. Градоначальник намеревался провернуть махинации с углем, но не получилось.

Ежедневная коронавирусная сводка. За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 75 новых случаев заражения. Также скончались еще два пациента с COVID-19.