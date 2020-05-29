Одно из общежитий Алтайского медуниверситета переводят в формат обсерватора

Общежитие № 2 АГМУ на Димитрова, 60, в Барнауле решено перевести в режим обсерватора. Туда будут заселять студентов, которые переболели COVID-19, так как по правилам после выздоровления они должны находиться на самоизоляции еще 14 дней. Сейчас учащиеся проходят лечение в Краевом госпитале для ветеранов войн.

Тем студентам, которые живут в общежитии № 2, а это около 90 человек, вуз предложил временно переселиться в общежитие № 3. Однако на это пока никто не согласился, сообщил amic.ru источник в вузе. Дело в том, что третье общежитие находится на карантине, и если учащиеся заедут туда, им также придется соблюдать ограничительные меры. Поэтому студенты собираются переезжать к родственникам, друзьям или снимать квартиры.

Как уже сообщал amic.ru, вспышка коронавируса произошла в общежитии № 3 АГМУ в середине мая. Сначала COVID-19 подтвердился у студента-пятикурсника. Анализы сделали всем его соседям. В итоге выявили около 40 заболевших. Их отправили в Краевой госпиталь для ветеранов войн, остальных студентов оставили в общежитии, которое закрыли на карантин.