Одно из общежитий Алтайского медуниверситета переводят в формат обсерватора

Общежитие № 2 АГМУ на Димитрова, 60, в Барнауле решено перевести в режим обсерватора. Туда будут заселять студентов, которые переболели COVID-19, так как по правилам после выздоровления они должны находиться на самоизоляции еще 14 дней. Сейчас учащиеся проходят лечение в Краевом госпитале для ветеранов войн.
Тем студентам, которые живут в общежитии № 2, а это около 90 человек, вуз предложил временно переселиться в общежитие № 3. Однако на это пока никто не согласился, сообщил amic.ru источник в вузе. Дело в том, что третье общежитие находится на карантине, и если учащиеся заедут туда, им также придется соблюдать ограничительные меры. Поэтому студенты собираются переезжать к родственникам, друзьям или снимать квартиры.
Как уже сообщал amic.ru, вспышка коронавируса произошла в общежитии № 3 АГМУ в середине мая. Сначала COVID-19 подтвердился у студента-пятикурсника. Анализы сделали всем его соседям. В итоге выявили около 40 заболевших. Их отправили в Краевой госпиталь для ветеранов войн, остальных студентов оставили в общежитии, которое закрыли на карантин.
Комментарии
Ну и правильно, зачем студентам переселяться. Здесь хоть проверять будут.
Пусть снимут у меня квартиру(центр, всЁ есть для нормального проживания!)
А почему они домой не едут? Институты же не работают?
29.05.2020 14:42
- гость -
А почему они домой не едут? Институты же не работают?
Рубят на пандемии
бред какой-то
или новость не полная
№3 на карантине и туда предлагают здоровым переехать?
Бред какой-то или новость не полная
№3 на карантине, зачем туда переселять здоровых?
если говорят что больных вывезли и все обработали, так и сделайте там обсерватор, даром что сидеть в обсерваторе должны в большей части ребята из 3-ки