Стало известно, когда алтайская больница скорой помощи вернется к штатному режиму

Алтайская краевая больница скорой медицинской помощи должна вернуться к штатному режиму работы во второй половине нынешней недели либо в начале следующей. Об этом в ходе онлайн-брифинга 1 июня рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Напомним, вспышка коронавируса в больнице произошла в середине мая. Всего выявили 126 зараженных: 89 человек – медики, 37 – пациенты. Медучреждение перевели в формат ковидного госпиталя и закрыли на карантин.

По словам Попова, в ближайшие дни в больнице планируют локализовать очаг инфекции и провести заключительную дезинфекцию помещений.

Как уже сообщал amic.ru, на 1 июня в Алтайском крае насчитывается 1915 инфицированных. Выздоровели 789 человек. В тяжелом состоянии находятся 39 пациентов, из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ. 22 человека, которым ранее диагностировали коронавирус, скончались.