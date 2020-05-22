Краевая клиническая больница скорой помощи перепрофилирована в ковидный госпиталь

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время заседания оперативного штаба рассказал о мерах, которые были приняты в краевой клинической больнице скорой помощи. В частности, было объявлено о том, что медицинское учреждение с 22 мая становится ковидным госпиталем.

"Мы прекратили госпитализацию по экстренной и неотложной медицинской помощи в этот госпиталь, перенаправив всех пациентов. Перепрофилировали отделения этого госпиталя. Часть пациентов, часть персонала перевели на лечение в другие ковидные госпитали. Оставшуюся часть распределили по корпусам в зависимости от результата тестирования: больные с отрицательным результатом сконцентрированы в первом корпусе, с положительным – во втором", – пояснил Попов.

Он также добавил, что медицинский персонал, который имеет отрицательный результат, будет находиться в третьем корпусе. Это решение было принято совместно с Роспотребнадзором.

Министр здравоохранения рассчитывает, что сложившаяся ситуация завершится в течение 14 дней.

Напомним, что информация о распространении коронавируса в Краевой клинической больнице скорой помощи появилась в СМИ 19 мая. Прием пациентов в медучреждении временно прекращен.