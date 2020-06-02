Пока только надеются. Получат ли алтайские вузы дополнительные бюджетные места?

Пандемия коронавируса заметно осложнила жизнь выпускникам и родителям. Доходы россиян падают, а потому платное обучение многим может оказаться не по карману. Владимир Путин решил пойти поступающим навстречу и распорядился увеличить количество бюджетных мест в вузах. А руководство университетов он попросил войти в положение людей и "не задирать" цены на обучение. Д останется ли что-то из обещанных дополнительных мест Алтайскому краю, как изменится стоимость учебы и в каком формате теперь будет проходить поступление, amic.ru рассказали в ведущих вузах края.

Рассчитывают и ждут

О том, что количество бюджетных мест в вузах увеличат уже в 2020 году, Владимир Путин рассказал на совещании 21 мая. По его словам, наибольшая часть из дополнительных 30 тысяч квот будет распределена между регионами. Но официальных документов по этому поводу ни один алтайский вуз пока не получил.

Более того, у университетов нет даже примерной информации, на сколько новых мест они могут рассчитывать. А потому администрациям вузов остается лишь ждать новостей. Проректор по учебной работе аграрного вуза Сергей Завалишин рассказал, что руководство всерьез рассчитывает на дополнительные места, раз уж власти распорядились в первую очередь выделить их регионам. Но окончательное решение будет за профильным ведомством: в случае с аграрным вузом решать судьбу новых бесплатных квот на обучение будет Минсельхоз.

А вот решать, на какие направления выделить бюджетные места (если их, конечно, выделят) будут уже сами университеты. В АлтГПУ amic.ru рассказали, что уже даже начали готовиться к изменениям: сейчас руководство определяет список приоритетных направлений, которые в первую очередь нужно будет усилить бесплатными квотами.

Дату, когда алтайские университеты получат хоть какую-то информацию, они тоже не называют. А потому вузам пока приходится опираться лишь на те контрольные цифры приема абитуриентов, которые были утверждены еще в прошлом году.

Увеличили и без Путина

Кстати, в большинстве вузов бюджетных мест и без путинских распоряжений стало больше в сравнении с предыдущим годом. Например в "политехе" в этом году планируют принять 1848 абитуриентов на бюджет – на 154 больше, чем в прошлом.

В АГМУ количество бюджетных мест увеличилось с 480 до 516, поскольку медвуз получил новые квоты по направлениям "Педиатрия" и "Лечебное дело". Кроме того, в учреждении подчеркнули, что университет лидирует среди российских вузов по целевой форме обучения: в этом году количество таких мест выросло с 293 до 352.

В алтайском педуниверситете в 2020 году открыли новые направления для абитуриентов: "Менеджмент и маркетинг в сфере народной культуры" на бакалавриате, а также "Теория и технологии спортивной подготовки", "Управление туристскими организациями" и "Информационные системы и технологии" в магистратуре. А потому бюджетных мест стало на 77 больше по сравнению с предыдущим годом. Всего в АлтГПУ для бесплатного обучения в предстоящем году предусмотрено 1213 мест.

Больше всего бюджетных мест в 2020 году среди алтайских университетов получил опорный вуз: в АлтГУ на бюджет готовы принять 1941 студента. Из них 1280 – по программам бакалавриата и больше 550 – по программам магистратуры.

А вот в АГАУ контрольные цифры приема снизились: там готовы обучать бесплатно 1024 человека, что на 11 меньше по сравнению с предыдущим годом. Но проректор аграрного вуза пояснил, что общее число мест снизилось из-за магистратуры: там бесплатных квот стало меньше практически по всем направлениям. На бакалавриате в "сельхозе" ситуация иная: в предстоящем году бюджетных мест стало на 14 больше.

Денег нет – учись в рассрочку

При этом подорожания обучения в ведущих вузах региона точно не будет: в АлтГУ, АлтГТУ, АлтГПУ, АГМУ и АГАУ пояснили, что прислушались к рекомендациям Минобра и оставили цены на уровне предыдущего года. Руководители университетов отметили, что это и в их интересах тоже: есть опасение, что из-за кризиса абитуриентов будет меньше, чем в прошлом году. А потому вузы идут навстречу выпускникам, чтобы компенсировать потенциальные потери.

В алтайском госуниверситете стоимость заочного обучения вообще решили снизить, рассказал Сергей Бочаров.

"Мы действительно озабочены тем, что жители Алтайского края оказались в сложной финансовой ситуации и приняли ряд мер. Помимо стоимости, мы будем предоставлять абитуриентам рассрочку за оплату. Теперь можно будет платить поквартально. В отдельных случаях платежи можно будет дробить еще больше. Кроме того, мы повышаем стипендиальную поддержку для победителей и призеров олимпиад, а также для абитуриентов с повышенными баллами ЕГЭ (от 190 баллов). Например, те, кто наберет больше 240 баллов, будут получать 10400 рублей в месяц", – рассказал ректор АлтГУ.

Он также добавил, что платить за учебу студенты теперь смогут безналичным способом: опорный вуз уже заключил соглашение со Сбербанком.

Как подать документы?

Тем временем приемные кампании в вузах стартуют совсем скоро. В АлтГУ ее планируют начать 19 июня, а в АлтГПУ и АлтГТУ – 15 июня. В аграрном университете приемная комиссия работает уже с 1 июня.

В условиях пандемии подать документы на поступление алтайские абитуриенты смогут только в электронной форме: сейчас вузы стараются по максимуму минимизировать очные посещения. Чтобы подать заявление, нужно зайти на сайт выбранного вуза, создать личные кабинет и прикрепить все необходимые документы.

Оригиналы документов можно будет принести уже после того, как абитуриент поступит. Но у тех, кто планирует учиться в опорном вузе, есть преимущества: АлтГУ в этом году стал участником пилотного проекта "Поступление в вуз онлайн". Для удобства выпускников сделать это можно через портал "Госуслуги". Поэтому те, кто поступит в госуниверситет, зачислят и по копиям документов (оригиналы можно донести уже в течение учебного года).

Кстати, все дополнительные вступительные испытания, которые вузы организуют сами, пройдут дистанционно. В университетах уже разработали программы тестирования. Учебные учреждения пока составляют расписания экзаменов, ознакомиться с ними можно будет позднее на официальных сайтах.

Пока вузы не ждут большого наплыва абитуриентов из-за переноса ЕГЭ. Хотя выпускники смогут подавать заявления еще до госэкзамена. Но говорить о том, насколько антикризисные меры помогли вузам сохранить поток абитуриентов, можно будет только после окончания ЕГЭ. Начать учебный год алтайские вузы планируют 1 сентября, но подчеркивают, что при нынешней эпидемиологической обстановке это вопрос не к ним.