Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян за январь-март 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата.
Согласно этим данным, индекс потребительских цен в первом квартале текущего года вырос на 2,4%. При этом цены на потребительские услуги к аналогичному периоду прошлого года выросли на 2,9%, продукты питания подорожали на 2%, а непродовольственные товары – на 2,5%.
Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей.
Эксперты связывают падение доходов россиян с обвалом цен на нефть и трудным положением предпринимателей из-за пандемии коронавируса. При этом ограничительные меры, введенные в марте, еще не успели сказаться на доходах населения, подчеркивают в РБК.
Комментарии
Ай, молодца!
Таки зафиксировал.
Таки на 2-4 процента???!!!)))
Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей.
Опять, в среднем, голубцы...
Конторка бесполезная
Напишет как надо режиму
при чем тут январь-март? Вы на апрель-июнь посмотрите. А, хотя бы и по апрелю. процентов на 20 просядет, а то и больше.
Росстату для сведения: Дошик подорожал на 4 р ~10 %
Средняя температура по больнице...
Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей
Откуда Росстат знает, сколько граждане получали в конвертах. Реально среднедушевой доход скорее всего под полтинник. У многих 20, но и у многих 200
"Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей."
А где разницу с моими реальными доходами получить, не подскажите?
как они лихо десятые доли процентов высчитывают.
как забодали забугорные радетели, не смотря на ночь трудятся, клаву мучают.
только с базара: мясо - как в прошлом году. фрукты - тоже. овощи - тоже. зелень 20 р за 100 г. молоко и молочка в Марии Ра поднималось в цене до НГ. Сейчас - стоит в цене.
Рыба - в Ленте.
А вообще интересно получается, оставили зарплату на "каникулах" тем кто и раньше существовал как расходная часть бюджета и ничего не дали тем кто бюджет формировал, был по сути доходной частью бюджета.
Например, госслужащие, чиновники, работники госучреждений итд ... - все они и до "каникул" существовали как расходная часть бюджета.
А те же предприниматели, торгаши - они ничего из казны и так не имели, зарабатывали себе плюс пополняли бюджет налогами, патентами итд ... И сейчас их и прокатили ))))
Рост цен больше снижения доходов в 10 раз?! Ух! Аж дух захватывает!
как забодали забугорные радетели, не смотря на ночь трудятся, клаву мучают.
только с базара: мясо - как в прошлом году. фрукты - тоже. овощи - тоже. зелень 20 р за 100 г. молоко и молочка в Марии Ра поднималось в цене до НГ. Сейчас - стоит в цене.
Рыба - в Ленте.
В шары долбишься? Молочка на 3-4 рубля в апреле выросла
Бюджет на 95 % пополняется теми предприятиями, которые как работали, так и работают. Это крупные государственные компании или компании с государственным участием, включая нефтегазодобывающие. Падение цены на нефть несравненно больший удар по бюджету, чем приостановка отдельных предприятий малого бизнеса
26.04.2020 14:27
гость
-------------------------------------------
Зачем, манипулируя цифрами, пишете фейки в СМИ?
....
Вклад малого и среднего бизнеса в экономику РФ в 2014 году составлял 19%, в 2015-м — 19,9%, в 2016-м — 21,6%...
Доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60%. Так, в Великобритании это 51%, в Германии — 53%, в Финляндии — 60%, в Нидерландах — 63% (данные Института экономики роста).
Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП «должен приблизиться к 40%». Параллельно с этим он поставил цель по росту числа занятых в МСП с 19 млн до 25 млн человек.