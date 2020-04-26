Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян за январь-март 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата.

Согласно этим данным, индекс потребительских цен в первом квартале текущего года вырос на 2,4%. При этом цены на потребительские услуги к аналогичному периоду прошлого года выросли на 2,9%, продукты питания подорожали на 2%, а непродовольственные товары – на 2,5%.

Среднедушевые доходы граждан за указанный период оценили в 31,2 тыс. рублей.

Эксперты связывают падение доходов россиян с обвалом цен на нефть и трудным положением предпринимателей из-за пандемии коронавируса. При этом ограничительные меры, введенные в марте, еще не успели сказаться на доходах населения, подчеркивают в РБК.