Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опроверг слухи о том, что он покинет пост главы региона в ближайшее время и отправится на повышение в Москву. Такое заявление Томенко сделал на пресс-конференции 3 июня.

Руководитель субъекта сообщил, что информация о якобы грядущих досрочных выборах губернатора края не соответствует действительности.

Глава региона заметил, что "никаких планов куда-то уходить, никаких предложений куда-то уходить" у него нет: "Я собираюсь работать губернатором Алтайского края. Этому я посвящаю свою жизнь". Виктор Томенко подчеркнул, что у него нет в настоящее время обязательств перед кем-либо, кроме жителей края.

Более того, как считает губернатор, ему удалось наладить систему, которая способна двигать регион в направлении развития. По словам Томенко, данная система должна быть очень разносторонней и убедительной, однако за короткий период добиться впечатляющих результатов не удастся.