Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опроверг слухи о том, что он покинет пост главы региона в ближайшее время и отправится на повышение в Москву. Такое заявление Томенко сделал на пресс-конференции 3 июня.
Руководитель субъекта сообщил, что информация о якобы грядущих досрочных выборах губернатора края не соответствует действительности.
Глава региона заметил, что "никаких планов куда-то уходить, никаких предложений куда-то уходить" у него нет: "Я собираюсь работать губернатором Алтайского края. Этому я посвящаю свою жизнь". Виктор Томенко подчеркнул, что у него нет в настоящее время обязательств перед кем-либо, кроме жителей края.
Более того, как считает губернатор, ему удалось наладить систему, которая способна двигать регион в направлении развития. По словам Томенко, данная система должна быть очень разносторонней и убедительной, однако за короткий период добиться впечатляющих результатов не удастся.
Комментарии
так день начинался хорошо и тут на тебе(
печально, я думал правда уйдет
если уйдет то очень жаль будет. в кои то веки нормальный губернатор, а не колхозан.
Мне нравится Томенко! Сколько взяточников разогнал!
Мы оказывается системно движемся в направлении развития
"Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе».
Жуликам с ним неуютно вот и жрут.
А я и не заметила,как ушёл старый и пришёл новый руководитель.
Ну не знаю, мне кажется с приходом Томенко, хоть немного появились изменения в лучшую сторону. Предшественники опустили край в глубокую опу, поэтому сложно ему пока.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опроверг слухи о том, что он покинет пост главы региона в ближайшее время и отправится на повышение в Москву
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Кто верит этим фейкам? Какое повышение? Какая Москва? Сам ВПТ понимает, что там его никто не ждет.
Только понижение и в лучшем случае Красноярск, а то и Колыма.
Ну не знаю, мне кажется с приходом Томенко, хоть немного появились изменения в лучшую сторону. Предшественники опустили край в глубокую опу, поэтому сложно ему пока.
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Вы в какой то другой реальности видно живете, одно только окончательно доразваливание медицины его корешем Поповым чего стоит
3.06.2020 16:13
- гость -
Разпродает и разбазаривает всё, что сохранили предшественники.
3.06.2020 15:53
- гость -
колхозан.
Именно так. Чистый колхозан.
Не вы меня выдвигали,не вам меня снимать.
3.06.2020 16:18
- гость -
Да и мер(ин)а нам не лучшего подсуропил.
Ему мягко намекнули, есть выход . Видимо, пока есть.
А какое это имеет значение? Этот уйдёт, другого бобика пришлют исполнять обязаности. В инкубаторе их много, на одну харю все.