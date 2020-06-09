Экс-мэра Екатеринбурга госпитализировали с коронавирусом

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в больницу из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, пишет ТАСС.
"У меня ковидная пневмония, меня госпитализировали в больницу № 40 Екатеринбурга. Я на общих основаниях, в обычной палате. КТ показало, что у меня поражение легких. Хочу сказать всем, на моем примере: коронавирус начинается как обычная простуда, никаких даже подозрений. Я вот себя сейчас чувствую нормально, практически никаких симптомов – ни кашля, ни высокой температуры, но уже поражение легких и госпитализация. Надо быть бдительным", – сказал Ройзман.
По данным оперштаба Свердловской области на 8 июня, в регионе зафиксировано 7 668 случаев заражения коронавирусом.
Комментарии
А его что, в кремлевскую больницу надо было? Ещё бравирует, что на общих основаниях.)))
Вот и ещё один либерал отпал...
9.06.2020 13:57
Guest
А его что, в кремлевскую больницу надо было?
Ройзмана в кремлевскую больницу? После такого "Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и оппозиционер Алексей Навальный устроили совместную пробежку в Москве." ?
бывший мэр оппозиционер только этим и занимается-бравированием. Где и кем он устроился на работу? А чёрт его знает.
Хорошо дружить с лёхой сисяном.
9.06.2020 14:17
- гость -
Вам виднее
По данным оперштаба Свердловской области на 8 июня, в регионе зафиксировано 7 668 случаев заражения коронавирусом.
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Чем ближе к столице, тем больше рост.
Ройзман - человечище! Скорейшего выздоровления
9.06.2020 14:16
- гость -
бывший мэр оппозиционер только этим и занимается-бравированием. Где и кем он устроился на работу? А чёрт его знает.
И что? Почти половина трудоспособного населения России работает в «сером секторе» — государство ничего не знает об этих людях.
Скорейшего выздоровления. Для Екатеринбурга Ройзман делает больше чем вся едросовская власть.
Мы конечно очень переживаем за экс мэра Екатеринбурга, но очень уж хотелось узнать судьбу нашего экс мэра Барнаула.
И что же такого такого хорошего делает ройзман для Екатеринбурга?Чем он вообще занимается? Сидит на шее дочки,которая владеет несколькими ювелирными лавками?А завладела она ими как раз когда папа был мэром )Что поделать,любовь ройзмана к золотишку предалась дочурке.В своё время он обирал молоденьких глупеньких девчушек на золотые серёжки и цепочки.На чём собственно и погорел:пришлось зону топтать.
А сейчас он яростный ненавистник путинского режима.
Абориген,напишите пожалуйста,какими действиями Ройзман облагораживает город Екатеринбург?
Все ольгинские хомячки тут отписались?
В корень изоврались либерасты.
Ещё одна "жертва Кремля".