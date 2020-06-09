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Экс-мэра Екатеринбурга госпитализировали с коронавирусом

, ИА "Амител"
Евгений Ройзман рассказал, что чувствует себя нормально
Фото: medialeaks.ru

Фото: medialeaks.ru

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в больницу из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, пишет ТАСС.

"У меня ковидная пневмония, меня госпитализировали в больницу № 40 Екатеринбурга. Я на общих основаниях, в обычной палате. КТ показало, что у меня поражение легких. Хочу сказать всем, на моем примере: коронавирус начинается как обычная простуда, никаких даже подозрений. Я вот себя сейчас чувствую нормально, практически никаких симптомов – ни кашля, ни высокой температуры, но уже поражение легких и госпитализация. Надо быть бдительным", – сказал Ройзман. 

По данным оперштаба Свердловской области на 8 июня, в регионе зафиксировано 7 668 случаев заражения коронавирусом.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.06.2020 13:57
Guest

А его что, в кремлевскую больницу надо было? Ещё бравирует, что на общих основаниях.)))

9.06.2020 14:12
- гость -

Вот и ещё один либерал отпал...

9.06.2020 14:14
- гость -

9.06.2020 13:57
Guest
А его что, в кремлевскую больницу надо было?

Ройзмана в кремлевскую больницу? После такого "Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и оппозиционер Алексей Навальный устроили совместную пробежку в Москве." ?

9.06.2020 14:16
- гость -

бывший мэр оппозиционер только этим и занимается-бравированием. Где и кем он устроился на работу? А чёрт его знает.

9.06.2020 14:17
- гость -

Хорошо дружить с лёхой сисяном.

9.06.2020 14:22
- гость -

9.06.2020 14:17
- гость -
Вам виднее

9.06.2020 14:23
- гость -

По данным оперштаба Свердловской области на 8 июня, в регионе зафиксировано 7 668 случаев заражения коронавирусом.
--------
Чем ближе к столице, тем больше рост.

9.06.2020 14:24
- гость -

Ройзман - человечище! Скорейшего выздоровления

9.06.2020 14:34
- гость -

9.06.2020 14:16
- гость -
бывший мэр оппозиционер только этим и занимается-бравированием. Где и кем он устроился на работу? А чёрт его знает.

И что? Почти половина трудоспособного населения России работает в «сером секторе» — государство ничего не знает об этих людях.

9.06.2020 14:40
АБОРИГЕН

Скорейшего выздоровления. Для Екатеринбурга Ройзман делает больше чем вся едросовская власть.

9.06.2020 14:45
- гость -

Мы конечно очень переживаем за экс мэра Екатеринбурга, но очень уж хотелось узнать судьбу нашего экс мэра Барнаула.

9.06.2020 14:56
Аборигену

И что же такого такого хорошего делает ройзман для Екатеринбурга?Чем он вообще занимается? Сидит на шее дочки,которая владеет несколькими ювелирными лавками?А завладела она ими как раз когда папа был мэром )Что поделать,любовь ройзмана к золотишку предалась дочурке.В своё время он обирал молоденьких глупеньких девчушек на золотые серёжки и цепочки.На чём собственно и погорел:пришлось зону топтать.

9.06.2020 14:57
- гость -

А сейчас он яростный ненавистник путинского режима.

9.06.2020 15:01
- гость -

Абориген,напишите пожалуйста,какими действиями Ройзман облагораживает город Екатеринбург?

9.06.2020 15:08
- гость -

Все ольгинские хомячки тут отписались?

9.06.2020 15:12
- гость -

В корень изоврались либерасты.

9.06.2020 15:19
Гость

Ещё одна "жертва Кремля".

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