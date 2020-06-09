Экс-мэра Екатеринбурга госпитализировали с коронавирусом

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в больницу из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, пишет ТАСС.

"У меня ковидная пневмония, меня госпитализировали в больницу № 40 Екатеринбурга. Я на общих основаниях, в обычной палате. КТ показало, что у меня поражение легких. Хочу сказать всем, на моем примере: коронавирус начинается как обычная простуда, никаких даже подозрений. Я вот себя сейчас чувствую нормально, практически никаких симптомов – ни кашля, ни высокой температуры, но уже поражение легких и госпитализация. Надо быть бдительным", – сказал Ройзман.

По данным оперштаба Свердловской области на 8 июня, в регионе зафиксировано 7 668 случаев заражения коронавирусом.