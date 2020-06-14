Гостиницы обязали отчитываться о небрачных парах в одном номере

О парах, которые не состоят в браке, но заселяются в одном номере гостиницы или отеля, сотрудникам нужно будет отчитываться, сообщает "Российская газета".
Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора, которые необходимо выполнять для работы в условиях частичной отмены ограничительных мер.
"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", – уточнили в ведомстве.
Это связано с тем, что в один номер не рекомендуют заселять людей, которые не приходятся друг другу родственниками.
Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин уточнил, что помимо женихов и невест совместно в отеле могут проживать друзья, которые вместе прилетели и постоянно общаются.
Напомним, что в Алтайском крае прием гостей в учреждениях с медицинской лицензией начался с 8 июня, а туристические базы, гостиницы и другие организации приступят к работе с 22 июня. В соседней Республике Алтай работа всех туристических организаций также приостановлена до 22 июня.
Комментарии
Нуну) мое мнение, что бремя доказывания, всегда на госоргане, что б он в своих "рекомендациях" не написал.
А кто дал такие права роспотребнадзору, лезть в частную жизнь, такими темпами скоро в администрации обяжут брать разрешение на секс
Идиоты голубые.
Вначале президент с думой наплевали на Конституционные права граждан, теперь и Роспотребнадзор... А граждане все терпят и соглашаются... Не пора ли послать это правительство подальше?
Я олачиваю жилье и живу там с кем хочу.
А зачем эти сведения мадам пОповой? Она шантажировать собирается морально неустойчивые парочки? Сметанку на говне желает пособирать?
Это грешно, мадам пОпова.
Кто ещё не верит в то ,что этот цирк задуман для установления тотального контроля за людьми
помимо женихов и невест совместно в отеле могут проживать друзья, которые вместе прилетели и постоянно общаются.
На выбор - либо он обещает жениться, либо вы друзья (кто еще не верить в дружбу между мужчиной и женщиной?). И нет проблем.
"...бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы"
Может Роспотребнадзор озвучит статью закона, по которой они имеют право совать свой нос в личную жизнь граждан? Мое мнение, что Роспотребнадзор ведет себя как трусливая собачка. Дали распоряжение гостиницам нарушать Конституционные права граждан, но в случае юридического разбирательства, чиновники Роспотребнадзрора останутся в стороне...
Все Росы бездельники.
Моральные аспекты - не гражданки Поповой ума дело. Её задача - за чистотой сортиров следить, и чтоб тараканов не было.
А ничего, что некоторые пары всю жизнь живут, не регистрируя отношения? И что это за полумеры -только после венчания селить, и не иначе. А то ишь...
Куда теперь водить подруг?
никак пора вводить полицию нравов...
только после венчания селить
а что с мусульманами, иудеями, буддистами и т.д. делать...
15.06.2020 09:34
- гость -
Куда теперь водить подруг?
Только жена.
не женатым придётся два номера снимать
15.06.2020 10:27
- гость -
А это не скрепно) Вам же сказано, что основная религия у нас - православие. Сколько там, 97 или сколько процентов россиян православные, по данным Гундяева?