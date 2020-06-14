Гостиницы обязали отчитываться о небрачных парах в одном номере

О парах, которые не состоят в браке, но заселяются в одном номере гостиницы или отеля, сотрудникам нужно будет отчитываться, сообщает "Российская газета".

Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора, которые необходимо выполнять для работы в условиях частичной отмены ограничительных мер.

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса, и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", – уточнили в ведомстве.

Это связано с тем, что в один номер не рекомендуют заселять людей, которые не приходятся друг другу родственниками.

Президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин уточнил, что помимо женихов и невест совместно в отеле могут проживать друзья, которые вместе прилетели и постоянно общаются.

Напомним, что в Алтайском крае прием гостей в учреждениях с медицинской лицензией начался с 8 июня, а туристические базы, гостиницы и другие организации приступят к работе с 22 июня. В соседней Республике Алтай работа всех туристических организаций также приостановлена до 22 июня.