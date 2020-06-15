Такой день. Томенко требует уволить мэра, а АлтГУ входит в топ-10 в России

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 15 июня. Без коронавируса.

Губернатор Виктор Томенко обратился к депутатам Городского собрания Славгорода с призывом уволить главу города, которого уличили во взяточничестве. Народные избранники рассмотрят этот вопрос 16 июня. Уже названы кандидаты на замещение должности.

Алтайский край включили в список регионов с низким благосостоянием семей со средним заработком. По оценке экспертов, в бюджете средней семьи в регионе после всех обязательных расходов остается 7,9 тысячи рублей.

Опорный вуз АлтГУ вошел в 500 лучших университетов мира, сотню лучших – Европы и десятку – России. К таким выводам пришел Европейский центр развития высшего образования на основе изучения показателей 1070 учебных заведений из 92 стран.

В Барнауле на три недели отключили горячую воду по контуру ТЭЦ-2. Это связано с гидравлическими испытаниями. Под отключение попали 1323 многоквартирных дома, 74 детских сада, 30 школ, 398 административных зданий и частный сектор.

Спасатели продлили штормовое предупреждение до 19 июня. В этот период в Алтайском крае местами ожидается высокая пожароопасность. В региональном Минприроды подсчитали, что площадь лесных пожаров в 2020 году выросла почти в восемь раз.