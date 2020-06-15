Алтайский край пока не может приступить ко второму этапу снятия ограничений. Однако уже на этой неделе в регионе начнут постепенно возобновлять плановую медпомощь в поликлиниках и больницах. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Теперь в регионе 2867 заболевших. 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки.
54 случая зафиксировали в Барнауле, по 3 – в Первомайском и Советском районе, по 2 – в Заринске, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Тальменском районах, по 1 – в Благовещенском, Косихинском районах.
Всего с начала пандемии в Алтайском крае выздоровели 1643 больных. 44 пациента выписали из больниц за минувшие сутки.
Лидером по числу зараженных остается Барнаул. Здесь, по данным оперштаба на 15 июня, насчитывается 1532 человека. А оставшиеся 1335 – жители других городов и сел Алтайского края.
Скончался еще один пациент, у которого ранее выявили коронавирус. Этот случай отнесли к иным причинам смерти. То есть он умер не от COVID-19.
Число летальных исходов в регионе достигло 41. Из них только 22 случая – от коронавируса, 17 – от других заболеваний, два все еще находятся на экспертизе.
Уже на этой неделе в Алтайском крае может возобновиться плановая медицинская помощь. Но произойдет это не во всем регионе сразу.
Плановая медпомощь в больницах и поликлиниках возобновится в три этапа, поскольку во всех районах и городах эпидситуация разная. На первом запустят минимальное число медицинских организаций. На втором их станет больше, а уже на третьем произойдет полный возврат к прежнему режиму работы.
На этой неделе Минздрав по согласованию с управлением Роспотребнадзора начнет определять территории, которые первыми возобновят амбулаторную и стационарную медпомощь.
Алтайский край пока не может приступить ко второму этапу снятия ограничений.
За неделю после первых послаблений в регионе ежедневно регистрировали от 66 до 72 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
"Ежедневные темпы прироста составляли от 2,5 до 3%, что на сегодняшний день превышает средний российский показатель (1,7%). Поэтому пока речи о введении или снятии ограничений не идет", – пояснила Ульяна Калинина, замруководителя управления Роспотребнадзора.
По ее словам, эпидситуацию в регионе продолжат оценивать в динамике. И уже по результатам следующей недели будут принимать решение.
Пациентов краевого онкоцентра "Надежда" отправили домой, не дождавшись результатов лабораторных анализов на коронавирус.
Речь идет о десяти жителях края. О положительном результате на COVID-19 они узнали, прибыв домой.
"В тех случаях, когда результат был понятен, перегоспитализировали пациентов", – пояснил руководитель Минздрава региона Дмитрий Попов.
14 алтайских санаториев возобновили работу после смягчения ограничительных мер в регионе.
Обязательное условие для заселения туристов – отрицательный тест на коронавирус. Его результаты должны быть получены не ранее чем за два дня до отправления на отдых. Кроме того, потребуется справка об отсутствии контактов с зараженными.Подробнее о новых правилах отдыха в санаториях Алтайского края – читайте в материале amic.ru.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
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О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
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- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
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О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
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- как отдыхаем в июне 2020,
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