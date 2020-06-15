Сколько заболевших в Алтайском крае?

Теперь в регионе 2867 заболевших. 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки.

54 случая зафиксировали в Барнауле, по 3 – в Первомайском и Советском районе, по 2 – в Заринске, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Тальменском районах, по 1 – в Благовещенском, Косихинском районах.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае выздоровели 1643 больных. 44 пациента выписали из больниц за минувшие сутки.

Лидером по числу зараженных остается Барнаул. Здесь, по данным оперштаба на 15 июня, насчитывается 1532 человека. А оставшиеся 1335 – жители других городов и сел Алтайского края.