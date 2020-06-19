Онколог назвал пять главных признаков рака тонкой кишки

Главные признаки рака тонкой кишки назвал на своей странице в Instagram врач-онколог Иван Карасев.

"Тонкая кишка считается трудным органом для диагностики. Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставился только во время операции, — поделился специалист. — ТК расположена между двумя областями высокого риска рака, но злокачественные опухоли в ней развиваются достаточно редко, составляя 1-3% всех опухолей ЖКТ".

По его словам, заболевание можно заподозрить по пяти клиническим признакам: тошноте и рвоте, вздутии живота, боли в области пупка, запорам и диарее, а также примеси крови в стуле.

Способствуют развитию заболевания хронические болезни кишечника, предпочтение жареной, копченой и жирной пищи, наследственная предрасположенность, аденоматозные полипы тонкой кишки и полипозные синдромы.

Ранее amic.ru писал, что еда с большим количеством сахара приводит к повышенному риску рака прямой кишки, мочевого пузыря и груди, а колбасные изделия могут вызвать колоректальные новообразования.