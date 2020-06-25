Такой день. Голосование по поправкам и дети, которые купаются в фонтанах

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 25 июня. Без коронавируса.
Руководство Диагностического центра объяснило, почему медработники недополучили свои зарплаты за май. Всему виной "небольшой сдвиг".
Жителю Бийска, который будучи нетрезвым насмерть сбил девушку, ужесточили наказание.
В Алтайском крае проходит голосование по поправкам в Конституцию. Глава регионального Избиркома назвала процедуру прозрачной.
На местах, где проводится голосование, побывали корреспонденты amic.ru. В материале они рассказали и показали, как проходит плебисцит.
Проверка Минздрава установила, что зарплату сотрудникам Диагностического центра выдали "не вполне корректно".
В Барнауле несколько дорог перекроют из-за ремонта теплосетей. Подробнее тут.
В Барнауле начали запускать фонтаны. Событие так привлекло людей, что к середине дня в них уже было много желающих искупаться.
Между Республикой Алтай и Алтайским краем возобновляют регулярное авиасообщение.
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