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Выдают бюллетень, маску и перчатки. Как в Барнауле голосуют по поправкам в Конституцию

, ИА "Амител"
На каждом УИКе дежурит полицейский

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Плебисцит проходит в том числе и на придомовых территориях.

Как передает корреспондент amic.ru, каждая участковая избирательная комиссия по-своему оформляет места для голосования: где-то стоят шатры, где-то – просто стол. Однако на каждом УИКе есть средства защиты: маски, перчатки и санитайзеры. Также на местах голосования дежурят сотрудники полиции. Что касается голосующих, то кто-то специально приходит на плебисцит, а некоторые узнают о нем просто проходя мимо.

Напомним, одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию идет и голосование за присвоение Барнаулу звания "Город трудовой доблести". Плебисцит продлится до 1 июля. Как проголосовать, можно прочитать здесь.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.06.2020 12:19
krash

цирк какой то .....как же стыдно за такую страну....

25.06.2020 12:26
- гость -

удивительная ерундень какая-то

25.06.2020 12:27
гость

Выдают бюллетень

В смысле бюллетень, должна быть урна опечатанная. С бюллетенем ушли и бюллетень ушел. Или поменялся на другой. И голосование должно быть тайным, бюллетень должен сразу нырять в урну

25.06.2020 12:32
- гость -

На фотке сидят две бабки за столиком нос к носу, и у той, что, видимо, "комиссия", маска спущена. Нафиг!

25.06.2020 12:32
- гость -

вот я и говорю ерундень-бюллютень

25.06.2020 12:33
- гость -

25.06.2020 12:27
гость
Выдают бюллетень

В смысле бюллетень, должна быть урна опечатанная. С бюллетенем ушли и бюллетень ушел. Или поменялся на другой. И голосование должно быть тайным, бюллетень должен сразу нырять в урну
-----------------
Шустро ты из двух слов заголовка "Выдают бюллетень" додумал, что с этим бюллетенем можно пройти мимо урны. А на обычном участке тебе бюллетень не выдают? Или ты с ним домой уходишь?

25.06.2020 12:33
гость

Сейчас много коррупционеров воруют, потому что им стыдно такую зарплату получать. А чиновники деньги за границу вывозят, потому что им стыдно в такой стране свои деньги держать. Любую фекалию можно оправдать тем, что им стыдно в этой стране не гадить

25.06.2020 12:34
- гость -

на 4-ом фото с виду обычный уличный базарчик, только наличие полицейского, непонятно чем торгующего, напрягает

25.06.2020 12:37
Гость

Мне стремно принимать участие в этом цирке

25.06.2020 12:39
гость

25.06.2020 12:33
- гость -

Почему из двух слов, я всю статью прочитал, там нет слово "урна". Я тоже думаю, что урну должны носить, но у нас всякое бывает, может тяжелая, решили не брать

25.06.2020 12:41
гость

Кому то из чиновников стремно тут бабки держать, они их за бугор выводят. Конституция пока позволяет

25.06.2020 12:42
гость


Кому то из чиновников стремно тут вообще жить, у них есть вид на жительство в другом месте. Конституция позволяет

25.06.2020 12:47
- гость -

кому-то из комментаторов хочется всякую чушь писать.
конституция позволяет.

25.06.2020 12:50
Гость

Процентов 50 барнаульцев уже проголосовало? (судя по толчее)

25.06.2020 12:53
гость

кому-то из комментаторов хочется всякую чушь писать.
конституция позволяет.

А вот это менять не надо. А то амик закроется

25.06.2020 12:53
-гость-

чуров обзавидуется, здесь можно сразу 186% результата выдать

25.06.2020 12:54
гость

Конституция позволяет, пиши, что хочешь, кроме фейков и призывов к войне

25.06.2020 12:56
гость

Мне стремно тут всякую чушь читать

25.06.2020 12:56
- гость -

12:41 12:42
Кому то из чиновников стремно тут вообще жить, у них есть вид на жительство в другом месте. Конституция позволяет

Эти две поправки не попали в конституцию

25.06.2020 13:01
гость

25.06.2020 12:56
- гость -
Эти две поправки не попали в конституцию

Да с хренали, не попала недвижимость и родственники. Козлы какие-то пролобировали. А со счетом за бугром и видом на жительство в США придется попрощаться

25.06.2020 13:04
- гость -

25.06.2020 12:39
гость

Почему из двух слов, я всю статью прочитал, там нет слово "урна". Я тоже думаю, что урну должны носить, но у нас всякое бывает, может тяжелая, решили не брать
-----------------
На фотографиях прекрасно видно урну.

25.06.2020 13:07
- гость -

25.06.2020 12:37
Гость
Мне стремно принимать участие в этом цирке
-----------------
Ты хоть почитай, о каких поправках идет речь. А то даже не знаешь, в чем не хочешь участвовать.

25.06.2020 13:07
- гость -

На всех фото в основном пенсы. Надеюсь им вообще пенсию отменят.

25.06.2020 13:08
гость

25.06.2020 13:04
- гость -
На фотографиях прекрасно видно урну
-----------------
Я про урну, которую домой должны принести. Не уверен, что урну с фотографии по домам носят, про это ничего не написано. Поставили, сфотографировали, взяли бюллетень и пошли только с бюллетенями. Надеюсь, что не так, но не удивлюсь

25.06.2020 13:09
гость

Пенсам сейчас конституционно индексацию пенсии закрепят, поэтому они и активничают

25.06.2020 13:14
- гость -

25.06.2020 13:08
гость

Я про урну, которую домой должны принести. Не уверен, что урну с фотографии по домам носят, про это ничего не написано. Поставили, сфотографировали, взяли бюллетень и пошли только с бюллетенями. Надеюсь, что не так, но не удивлюсь
-------------
Должны носить. Небольшую, опечатанную урну. Мне приходилось как-то участвовать в качестве наблюдателя на подобном голосовании. Ходили по домам к тем, кто не может сам прийти на участок. Урну с собой носили.

25.06.2020 13:26
- гость -

Амик, а почему бы не провести журналистское расследование, как заставляют военных и бюджетников голосовать? Военный рассказывал, он в отпуске, так вот ему надо было сфотаться на участке и послать фото командованию, что он сегодня и сделал. Журналисты, вы же способствуете разрушению страны, если молчите о таких вещах. Каждому воздастся за содеянное и несодеянное тоже.

25.06.2020 13:31
- гость -

Тетка в маске, защитном экране и в перчатках чуть не до локтя. Выглядит жутковато - как в фильме ужасов, еще бы вокруг валяющиеся трупы для колорита... Наверно, так должна выглядеть защита сотрудников избирательной комиссии, но фотограф тут же выдает, что это всего лишь постановочное фото, бесхитростно размещая рядом кучу других картинок.

25.06.2020 13:31
гость

Ты хоть почитай, о каких поправках идет речь. А то даже не знаешь, в чем не хочешь участвовать.

одного нуля достаточно, дальше даже читать не хочу

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