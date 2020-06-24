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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 87

, ИА "Амител"
Главное за 24 июня

Жители Алтайского края смотрят парад Победы только по телевизору и интернету, так как торжественные мероприятия в регионе отменили из-за угрозы распространения COVID-19. Между тем зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекции и еще одну смерть инфицированного ею. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 24 июня – в подборке amic.ru.

1
Без парада Победы, но с выходным

Из-за сложной эпидемиологической ситуации праздничные парады в Барнауле и других городах Алтайского края 24 июня не проводились. Такая позиция согласована с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Только в расположениях войсковых частей, дислоцирующихся в крае, состоялись торжественные построения и марши. Населению же ничего не осталось, кроме как довольствоваться трансляциями праздничных мероприятий в Москве по телевизору и интернету.

Однако, согласно указу президента, 24 июня 2020 года объявили нерабочим днем с сохранением зарплаты по всей стране. То есть даже несмотря на отмену массовых мероприятий, жители Алтайского края получили дополнительный выходной.

2
+77 зараженных в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 77 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На 24 июня зарегистрировано: в Барнауле – 34 человека, в Кулундинском районе – 22, в Рубцовске – 6, в Первомайском районе – 4, в Новоалтайске – 2, в Бийском, Завьяловском, Крутихинском, Михайловском, Павловском, Ребрихинском, Тальменском, Хабарском и Целинном районах – по одному человеку.

3
Новый летальный случай

В Алтайском крае умер еще один пациент, которому ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 59 человек с коронавирусом, из них 29 – от COVID-19, 27 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.

4
У соседей

В Горном Алтае выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество заболеваний в регионе выросло до 511.

При этом выздоровело 207 человек, 17 из которых – за последние сутки.

5
Вспышка коронавируса в алтайской больнице

В Кулундинской центральной районной больнице заразились коронавирусной инфекцией 25 медработников. Первым из них заболел хирург, оказывавший медицинскую помощь человеку, у которого впоследствии выявили COVID-19.

Из 25 заболевших на стационарном лечении находятся четыре человека, остальные – на амбулаторном. Работа медицинского учреждения полностью приостановлена.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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