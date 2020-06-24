Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 87

Жители Алтайского края смотрят парад Победы только по телевизору и интернету, так как торжественные мероприятия в регионе отменили из-за угрозы распространения COVID-19. Между тем зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекции и еще одну смерть инфицированного ею. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 24 июня – в подборке amic.ru.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации праздничные парады в Барнауле и других городах Алтайского края 24 июня не проводились. Такая позиция согласована с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.
Только в расположениях войсковых частей, дислоцирующихся в крае, состоялись торжественные построения и марши. Населению же ничего не осталось, кроме как довольствоваться трансляциями праздничных мероприятий в Москве по телевизору и интернету.
Однако, согласно указу президента, 24 июня 2020 года объявили нерабочим днем с сохранением зарплаты по всей стране. То есть даже несмотря на отмену массовых мероприятий, жители Алтайского края получили дополнительный выходной.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 77 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На 24 июня зарегистрировано: в Барнауле – 34 человека, в Кулундинском районе – 22, в Рубцовске – 6, в Первомайском районе – 4, в Новоалтайске – 2, в Бийском, Завьяловском, Крутихинском, Михайловском, Павловском, Ребрихинском, Тальменском, Хабарском и Целинном районах – по одному человеку.
В Алтайском крае умер еще один пациент, которому ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 59 человек с коронавирусом, из них 29 – от COVID-19, 27 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.
В Горном Алтае выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заболеваний в регионе выросло до 511.
При этом выздоровело 207 человек, 17 из которых – за последние сутки.
В Кулундинской центральной районной больнице заразились коронавирусной инфекцией 25 медработников. Первым из них заболел хирург, оказывавший медицинскую помощь человеку, у которого впоследствии выявили COVID-19.
Из 25 заболевших на стационарном лечении находятся четыре человека, остальные – на амбулаторном. Работа медицинского учреждения полностью приостановлена.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно,
- как пройдет голосование по Конституции в Алтайском крае.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как будут платить тем, кто работает 24 июня.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- 24 июня 2020: как празднуют день 75-летия Парада Победы;
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как будут работать пляжи, кафе и турбазы после снятия ограничений,
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
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