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В больницах Алтайского края внедрят алгоритм наблюдения за хроническими больными

, ИА "Амител"
Цель нововведения – снизить смертность в регионе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В медучреждениях Алтайского края внедряют алгоритмы наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас в крае создана рабочая группа по проведению диспансерного наблюдения за больными хроническими болезнями. В нее вошли специалисты Минздрава, кардиологи, неврологи, терапевты и педиатры.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов подчеркнул, что одна из важнейших целей нацпроекта "Здравоохранение" – снижение смертности.

"Для этого региону выделены финансовые средства, но есть результативные направления, которые не требуют дополнительного финансирования. Например, диспансерное наблюдение. Регулярное детальное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями позволит нам значительно снизить смертность", – пояснил он.

В рамках одного из совещаний рабочая группа приняла решение проводить регулярные выезды в поликлиники. Эксперты отмечают, что во многих медорганизациях отсутствует график наблюдения, в некоторых пациентов не отправляют на все необходимые обследования, а в других не используются возможности системы "АРМ Поликлиника". Сейчас специалисты посетили уже шесть районов, а позднее им предстоит оценить работу в Поспелихинском, Новичихинском районах и Бийске.

Как рассказала заместитель главного врача Бийской районной больницы Елена Муханова, визиты коллег несут большую пользу. Врачи учреждения получили пошаговый алгоритм по диспансерного наблюдения и получили рекомендации, как правильно организовать работу на обширной территории района.

Сейчас краевые специалисты разработали алгоритм наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, который позднее внедрят во всех поликлиниках края.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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