Такой день. Компенсации алтайским аграриям и рост спроса на кредиты

Amic.ru — о главных событиях в Алтайском крае за 28 августа. Без коронавируса.
Пострадавшим от засухи алтайским аграриям в качестве поддержи выделят 300 миллионов рублей. По словам зампредседателя регионального правительства Александра Лукьянова, стихия нанесла ущерб 240 хозяйствам из 30 районов края.
С июня текущего года спрос на кредиты у жителей Алтайского края вернулся к "доковидным" значениям. Эксперты говорят, что этому поспособствовала частичная отмена ограничений, введенных на фоне пандемии, и смягчение условий банков.
29 августа алтайские военные дважды перекроют Чуйский тракт. Ограничения будут действовать утром и вечером у поселка Сибирский.
В Калманском районе браконьеры застрелили трех косуль — самку и ее детенышей. Злоумышленники разделали туши на месте, но вскоре попались полиции.
29 августа в Барнауле стартует чемпионат Алтайского края по футболу с участием восьми команд. Из-за пандемии состязания пройдут в один круг и без зрителей на стадионах.
Власти Барнаула потратят 189 миллионов рублей на ремонт Павловского тракта и дороги к гребному каналу. Все работы начнут осенью, а закончить обещают к ноябрю. Правда, как будут работать дорожники в условиях мороза, пока неясно.
Здание кинотеатра "Родина" готовят к размещению в нем Барнаульского планетария. На реконструкцию планируют выделить 30 млн рублей из городского бюджета.
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