Алтайский край на 23-м месте в стране по ежедневному приросту числа зараженных. Власти придумали, как поддержать пострадавшую в пандемию туротрасль, а главный ковидный госпиталь нуждается в специалистах. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
67 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 41 из них – в Барнауле. Теперь в регионе 11523 инфицированных, среди них 960 детей.
В Алтайском крае коронавирусом уже переболели 10229 человек. За последние сутки из больниц выписали 135 пациентов. На лечении находятся 970 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 100 заболевших, а 30 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.
За весь период пандемии в регионе скончались 324 человека с диагностированным COVID-19, за прошедшие сутки – 4 пациента. Но коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 121 из них.
У тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, сформировался временный иммунитет против того возбудителя, который вызвал заболевание. Однако нет иммунитета к другим видам инфекционных заболеваний, в том числе к гриппу.
"Переболевшие COVID-19, это как раз та категория людей, которой хотелось бы рекомендовать привиться в первую очередь", – отметила Ирина Переладова, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава региона.
Городская больница № 5 Барнаула набирает анестезиологов-реаниматологов и медсестер-анестезистов для работы в ковидном госпитале. Такие специалисты живут изолированно в обсерваторе, проживание и питание обеспечивается за счет работодателя.
Более того, работникам, которые оказывают специализированную медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, предусмотрены стимулирующие выплаты. Так, врачи получают 80 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал – 50 тысяч рублей, а младший медицинский персонал – 25 тысяч.
Также медработникам предоставляются дополнительные страховые гарантии в виде единовременной страховой выплаты в размере 68,8 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Алтайском крае разработали новые антикризисные виды поддержки для туристической отрасли, которые позволят бизнесу компенсировать потери в период простоя.
По словам начальника управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, в 2020 году власти приняли решение о перераспределении большей части средств программы "Развитие туризма в Алтайском крае" на поддержку турсубъектов.
Деньги направят для компенсации затрат на дезинфицирующие средства, антибактериальное оборудование, а также трат на аренду помещений и электроэнергию во время простоя во время пандемии. На эти цели предусмотрено 10 млн рублей.
Также туроператоры получат субсидии на поездки в приоритетные территории региона и гранты на развитие туробъектов в муниципалитетах. К приоритетным зонам отнесли Змеиногорский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Солонешенский, Чарышский районы.
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