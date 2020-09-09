Такой день. Прибавка к пенсии и усеченный день рождения Барнаула

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 9 сентября. Без коронавируса.

В региональном отделении Пенсионного фонда России сообщили, что в Алтайском крае скорректировали средний размер накопительных пенсий на 783 рубля. Изменения размера выплаты коснутся 592 пенсионеров.

В барнаульском супермаркете по адресу Петра Сухова, 69, произошел пожар. Возгорание случилось ранним утром, когда покупателей еще не было. Огонь на площади 0,5 квадратного метра быстро потушили.

В мэрии Барнаула рассказали, как пройдет День города. Эпидемиологическая ситуация вынудила власти отказаться от части торжественных мероприятий, но не от выступления пилотажной группы "Стрижи" и фейерверка. Его запустят на единственной площадке. Основу праздника составят выставки ремесел и прикладного искусства. Свои программы также представят выставочные залы, музеи и парки.

Алтайский край занял четвертое место в Национальном экологическом рейтинге. Соседняя Республика Алтай опередила регион на одну строчку. Три сибирских региона оказались в десятке худших. Красноярский край занял 80-е место, а замкнули рейтинг Омская и Иркутская области, расположившись на 84-й и 85-й строчках соответственно.

Метеорологи продлили штормовое предупреждение из-за заморозков. Похолодание ждет Алтайский край не только в ночь на 10 сентября, но и на две последующих. Температура воздуха может опуститься до -2°С.

Мэрию Барнаула обязали отремонтировать опасную дорогу по улице Крутой. По словам местных жителей, отрезок протяженностью 400 метров находится в ужасном состоянии. На нем нет асфальта, но зато есть ямы и грязь, из-за чего водители рискуют попасть в ДТП или слететь в находящийся вдоль дороги овраг.

Депутаты АКЗС оказались одними из самых молодых в России. Средний возраст алтайских народных избранников составил 50 лет. Это позволило им занять 11-е место среди региональных парламентов с наименее возрастными депутатами.