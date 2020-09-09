В Алтайском крае выявили 64 новых случаев коронавируса, с этим показателем регион занял 26-е место в России. По всей стране ходят слухи о второй волне пандемии коронавируса и закрытии общественных заведений с 20 сентября. Правда ли это? Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 46 из них — в Барнауле, по 5 заболевших выявили в Заринске и Яровом. Остальные восемь заразившихся — жители семи городов и районов Алтайского края.
Теперь в регионе 12280 инфицированных, из них 979 ребенка. Тяжелобольных в регионе 126 человек, их них 49 больных находятся на аппаратах ИВЛ.
Еще три пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, скончались в Алтайском крае. Как сообщили в оперштабе Алтайского края, причиной смерти двоих из них стал непосредственно коронавирус, еще один человек скончался из-за иных причин. За весь период пандемии коронавируса в регионе умер 374 человек.
В России за последние сутки зафиксировано 5218 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных в России составляет 1041007. Скончались за последние сутки 142 человека, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19.
Алтайский край занял 26-е место с показателем 64 заболевших за сутки.
В Республике Алтай выявили 27 новых случаев заражения COVID-19.
Коронавирус подтвердился у шести жителей Онгудайского района, у пяти жителей Турочакского района, у пяти жителей Улаганского района; у четырех жителей Усть-Коксинского района; у трех жителей города Горно-Алтайска, у трех детей в Кош-Агачском районе; у жителя другого региона, прибывшего в Турочакский район.
Общее число заболевших в регионе составляет 2391 человек.
Осенью во всем мире ждут вторую волну пандемии коронавируса. В социальных сетях ходят слухи, что кинотеатры, кафе, магазины и все остальное закроют уже 20 сентября 2020 года. О том, правда ли нас закроют 20 сентября, откуда взялась эта дата и будет ли вторая волна — читайте здесь.
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- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
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О профилактике
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