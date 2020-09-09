Сколько заболевших в Алтайском крае 9 сентября?

64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 46 из них — в Барнауле, по 5 заболевших выявили в Заринске и Яровом. Остальные восемь заразившихся — жители семи городов и районов Алтайского края.

Теперь в регионе 12280 инфицированных, из них 979 ребенка. Тяжелобольных в регионе 126 человек, их них 49 больных находятся на аппаратах ИВЛ.