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Фейерверк будет, но один. В мэрии Барнаула рассказали, как пройдет День города

, ИА "Амител"
На фоне эпидемиологической ситуации от части мероприятий власти отказались
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

9 сентября в Барнауле прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 290-й годовщины со дня образования города, которое провел мэр Вячеслав Франк, сообщают в пресс-службе администрации.

На заседании Франк поручил перед Днем города обработать общественные территории и остановки дезинфицирующими средствами. Кроме того, на фоне эпидемиологической обстановки само празднование также пройдет с соблюдением всех санитарных норм, а от выступлений звезд, спортивных и некоторых других мероприятий властям пришлось отказаться.

"Горожанам, решившим посетить праздничные мероприятия, мы настоятельно рекомендуем соблюдать масочный режим. Организации и предприятия, которые будут проводить мероприятия в День города должны обеспечить соблюдение санитарного режима и наличие санитайзеров", – заявил мэр.

Основу праздника составят выставки ремесел и прикладного искусства. Свои программы также представят выставочные залы, музеи и парки. Выступление пилотажной группы "Стрижи" тоже будет.

Полную афишу мероприятий сформируют в ближайшие дни. При этом награждения и открытие Доски почета пройдут заранее.

Традиционно празднование Дня города завершится фейерверком, однако в этом году он будет лишь один и пройдет над акваторией Оби в 21:00.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

9.09.2020 15:08
месный

а чё не за старым мостом, чтоб реально все заманались туда добираться и обратно потом

9.09.2020 15:11
- гость -

Пир во время чумы..... Грабли-вот наш инструмент.

9.09.2020 15:11
- гость -

Это 19 августа публиковал амител:
Во всех районах краевой столицы и на площади Сахарова запланированы праздничные салюты в 22:00.
Самый грандиозный салют, как и в прошлые годы, можно будет посмотреть на площади Сахарова. Он начнется 19 сентября в 22:00 сразу после концерта известного артиста.

С 19 августа резко ухудшилась ситуация?
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? ПОЧЕМУ ВДРУГ ПЛАНЫ ПОМЕНЯЛИСЬ?

9.09.2020 15:16
- гость -

денег надо на зп фарнкову

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