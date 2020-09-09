Фейерверк будет, но один. В мэрии Барнаула рассказали, как пройдет День города

9 сентября в Барнауле прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 290-й годовщины со дня образования города, которое провел мэр Вячеслав Франк, сообщают в пресс-службе администрации.

На заседании Франк поручил перед Днем города обработать общественные территории и остановки дезинфицирующими средствами. Кроме того, на фоне эпидемиологической обстановки само празднование также пройдет с соблюдением всех санитарных норм, а от выступлений звезд, спортивных и некоторых других мероприятий властям пришлось отказаться.

"Горожанам, решившим посетить праздничные мероприятия, мы настоятельно рекомендуем соблюдать масочный режим. Организации и предприятия, которые будут проводить мероприятия в День города должны обеспечить соблюдение санитарного режима и наличие санитайзеров", – заявил мэр.

Основу праздника составят выставки ремесел и прикладного искусства. Свои программы также представят выставочные залы, музеи и парки. Выступление пилотажной группы "Стрижи" тоже будет.

Полную афишу мероприятий сформируют в ближайшие дни. При этом награждения и открытие Доски почета пройдут заранее.

Традиционно празднование Дня города завершится фейерверком, однако в этом году он будет лишь один и пройдет над акваторией Оби в 21:00.