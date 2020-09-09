Фейерверк будет, но один. В мэрии Барнаула рассказали, как пройдет День города

9 сентября в Барнауле прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 290-й годовщины со дня образования города, которое провел мэр Вячеслав Франк, сообщают в пресс-службе администрации.
На заседании Франк поручил перед Днем города обработать общественные территории и остановки дезинфицирующими средствами. Кроме того, на фоне эпидемиологической обстановки само празднование также пройдет с соблюдением всех санитарных норм, а от выступлений звезд, спортивных и некоторых других мероприятий властям пришлось отказаться.
"Горожанам, решившим посетить праздничные мероприятия, мы настоятельно рекомендуем соблюдать масочный режим. Организации и предприятия, которые будут проводить мероприятия в День города должны обеспечить соблюдение санитарного режима и наличие санитайзеров", – заявил мэр.
Основу праздника составят выставки ремесел и прикладного искусства. Свои программы также представят выставочные залы, музеи и парки. Выступление пилотажной группы "Стрижи" тоже будет.
Полную афишу мероприятий сформируют в ближайшие дни. При этом награждения и открытие Доски почета пройдут заранее.
Традиционно празднование Дня города завершится фейерверком, однако в этом году он будет лишь один и пройдет над акваторией Оби в 21:00.
Комментарии
а чё не за старым мостом, чтоб реально все заманались туда добираться и обратно потом
Пир во время чумы..... Грабли-вот наш инструмент.
Это 19 августа публиковал амител:
Во всех районах краевой столицы и на площади Сахарова запланированы праздничные салюты в 22:00.
Самый грандиозный салют, как и в прошлые годы, можно будет посмотреть на площади Сахарова. Он начнется 19 сентября в 22:00 сразу после концерта известного артиста.
С 19 августа резко ухудшилась ситуация?
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? ПОЧЕМУ ВДРУГ ПЛАНЫ ПОМЕНЯЛИСЬ?
денег надо на зп фарнкову