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Новости

В Барнауле запускают автобус с изображениями животных на окнах

, ИА "Амител"
Реклама городского зоопарка понравилась пользователям Сети

Фото: instagram.com/sergeipisarev2

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев на своей странице в Instagram поделился снимками автобуса, на который нанесли изображения питомцев зверинца.

Они выполнены на окнах общественного транспорта. Их дополняет фон листьев растений, который заполнил практически все свободное пространство.

"Одна бессонная ночь и обновленный автобус с рекламой зоопарка выйдет на маршрут", – написал Писарев.

Комментаторы позитивно оценили итоги совместной работы представителей "Лесной сказки" и перевозчика. Они сошлись во мнении, что автобус получился очень красивым.

Ранее amic.ru писал, что в барнаульском зоопарке зафиксировали очередное пополнение. 8 сентября неизвестные оставили у ворот зверинца коробку с надписью "Жорик", в которой находился молодой журавлик.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.09.2020 13:38
Тётя Мотя

Очень мило, без сомнения... снаружи... Но интересно, а пассажиры внутри как, не будут иметь никакого обзора в окнах? А если кого укачивает, или кто-то следит, на какой остановке выйти? Непонятно как-то.

25.09.2020 13:45
- гость -

Это наша реклама. РАСПЕКТ разработчику.

25.09.2020 13:51
Гость

Красота )))

25.09.2020 14:03
Отчаянная

25.09.2020 13:38
Тётя Мотя

Наклейки, которые сейчас используются на транспорте - полупрозрачны, из салона обзору практически не мешают.

25.09.2020 14:23
- гость -

на окнах общ.транспорта не надо ничего клемить рисовать, размещать. Пусть на своих личных авто хоть все окна заклеят. А то едешь в таком автобусе, трамвае и черта не видать.

25.09.2020 14:30
- гость -

Да, согласна, на окнах автобусов ничто не должно загораживать обзор - ни дурацкие занавески, ни любые наклейки. Толку, что они полупрозрачные, если сквозь них не видно, где едешь.
Автобус красиво украсили, видно что люди со вкусом работали, но окна совершенно зря заклеили.

25.09.2020 14:34
- гость -

При всем уважении к зоопарку, зря окна залепили. Да и ярко очень.

25.09.2020 14:38
- гость -

Ну со стороны ниче так, кто ездит на ОТ скажите как там изнутри? мешает не? а зимой итак все во льду....

25.09.2020 14:52
- гость -

Можно было интереснее сделать , вырезать голову у оленя, а тело и рога оставить, Пусть пассажир примеряет на себя картину. Снаружи весело наблюдать будет за "животными" стократ, чес слово!

25.09.2020 14:54
Ada

Только вот ведь отличие нас (россиян) от нормальных людей - в Бутане например (нормальной на мой взгляд стране) люди больше любят животных в живом виде а у нас в лучшем случае - в нарисованном, или в худшем - в виде мяса на столе, или в виде питомца в зоопарке. Так что как говаривал Черномырдин - хотели как лучше,а получилось как всегда. К вегетарианству не призыв,я и сам любитель селедки под шубой (не натуральной шубой естественно).

25.09.2020 15:04
- гость -

Замечательный получился автобус! Так приятно видеть любимых питомцев зоопарка!

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