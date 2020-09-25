В Барнауле запускают автобус с изображениями животных на окнах

Фото: instagram.com/sergeipisarev2

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев на своей странице в Instagram поделился снимками автобуса, на который нанесли изображения питомцев зверинца.

Они выполнены на окнах общественного транспорта. Их дополняет фон листьев растений, который заполнил практически все свободное пространство.

"Одна бессонная ночь и обновленный автобус с рекламой зоопарка выйдет на маршрут", – написал Писарев.

Комментаторы позитивно оценили итоги совместной работы представителей "Лесной сказки" и перевозчика. Они сошлись во мнении, что автобус получился очень красивым.

Ранее amic.ru писал, что в барнаульском зоопарке зафиксировали очередное пополнение. 8 сентября неизвестные оставили у ворот зверинца коробку с надписью "Жорик", в которой находился молодой журавлик.