Такой день. Прощание с хоккеистом в Барнауле и выход из комы главы района

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 29 сентября. Без коронавируса.

В Барнауле прошла церемония прощания с вратарем "Динамо-Алтай" Вадимом Ореховым. Ее провели в одном из ритуальных залов краевой столицы. Похоронят спортсмена в родном Новосибирске.

Полицейские накрыли канал легализации угнанных дорогих иномарок. Задержали четверых участников преступной группы, которые пригоняли краденые машины из Новосибирской области и меняли их идентификационные номера для последующей продажи за пределами РФ.

Глава администрации Первомайского района Александр Иванов вышел из комы. Его дыхание до сих пор поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Состояние пациента врачи оценивают как стабильно тяжелое. Они отмечают положительную динамику.

Барнаульское "Динамо" крупно проиграло домашний матч чемпионата против ФК "Новосибирск". Гости из Новосибирской области поразили ворота хозяев трижды, в то время как свои – оставили в неприкосновенности. "Динамо" сохранило за собой 6-е место в турнирной таблице, а вот новосибирцы после этого успеха поднялись на 4-ю строку.

Тела трех человек нашли при пожаре в частном доме в Петропавловском районе. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела 54-летнего хозяина жилища, а также двоих его гостей 43 и 62 лет. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Ущерб от сноса скейт-парка во дворе дома по адресу Антона Петрова, 241, в Барнауле оценили в 1,7 млн рублей. Ранее жильцы близлежащих домов снесли скейт-парк, потому что им мешал грохот во время трюков. Они разобрали конструкцию и сдали ее на металлолом.

На первое место среди богатейших людей России поднялся основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием 22,7 млрд долларов. Рост его состояния с момента предыдущего подсчета составил 214 млн долларов. 64-летний Лисин владеет бизнесом в том числе и в Алтайском крае. В его собственности находится заринский завод "Алтай-Кокс".

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко договорился о встрече с главой рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадием Онищенко. По словам Костенко, у них уже состоялась "очень доброжелательная беседа", в ходе которой и была достигнута соответствующая договоренность. Ранее Геннадий Онищенко подверг резкой критике организацию школьного питания в Алтайском крае.