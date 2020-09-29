Сколько заболевших в Алтайском крае 29 сентября?

93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 39 их них – в Барнауле, 19 – в Бийске. Теперь в регионе 13 728 инфицированных, среди них 1030 детей.

Коронавирусом уже переболели 12 187 жителей региона. На лечении сейчас находятся 1064 человека, тяжелое течение болезни наблюдается у 208 пациентов, 69 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии в регионе скончалось 477 человек, за прошедшие сутки – пять пациентов (и все – от COVID-19). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 201 пациента.