Из-за ухудшения эпидситуации в Алтайском крае Роспотребнадзор предлагает усилить контроль за соблюдением масочного режима. Школы и вузы частично уходят на дистант, а в регионе планируют открыть еще один ковидный госпиталь. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 39 их них – в Барнауле, 19 – в Бийске. Теперь в регионе 13 728 инфицированных, среди них 1030 детей.
Коронавирусом уже переболели 12 187 жителей региона. На лечении сейчас находятся 1064 человека, тяжелое течение болезни наблюдается у 208 пациентов, 69 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За весь период пандемии в регионе скончалось 477 человек, за прошедшие сутки – пять пациентов (и все – от COVID-19). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 201 пациента.
Из-за ухудшения эпидситуации в Алтайском крае планируют усилить контроль за соблюдением масочного режима.
"Мы направили предложение по усилению контроля со стороны Росгвардии и УВД по масочному режиму, предложения по усилению противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях, рекомендации по ношению масок педагогическим коллективам во время внеучебного процесса, предложения по усилению противоэпидемических мероприятий в медучреждениях", – отметила Ульяна Калинина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону.
Алтайский государственный университет перейдет на частичное дистанционное обучение с 1 октября. Причина – неблагополучная эпидобстановка по коронавирусу, которая сложилась в регионе.
В пресс-службе вуза сообщили, что теперь лекции будут проводить онлайн. Это коснется тех курсов, где поток студентов превышает 40 человек. Пары с меньшим числом учащихся, а также практические занятия будут проходить в очном формате.
Две школы закрыли на карантин, так как более 20% учащихся заболели ОРВИ. Учебный процесс приостановили также в 19 группах и 155 классах.
На контроле по новой коронавирусной инфекции в регионе находится 36 образовательных организаций. Это те школы и детсады, где выявлены единичные случаи заражения (вспышек не было).
На дистанционном обучении в Алтайском крае сейчас находится 31 школа и три детских сада (по данным на 28 сентября).
На базе Бийской центральной районной больницы могут развернуть ковидный госпиталь, рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Сейчас зараженных коронавирусом лечат в городской больнице Бийска № 2, однако в учреждении ощущается нехватка мест. Глава ведомства пояснил, что на данный момент решается вопрос с оснащением больничных коек кислородом.
Первый полуфинал региональной лиги "КВН-Алтай" пройдет в Барнауле 17 октября. Эта игра должна была состояться еще в апреле, но из-за ковидных ограничений ее отменили.
За выход в финал будут бороться 10 команд – восемь из Барнаула, а также гости из Горно-Алтайска и Новосибирска.
Второй полуфинал пройдет в ноябре. Если не запретят все массовые мероприятия, то финал состоится в декабре. Лига обязана определить чемпиона сезона, который в январе 2021 года отправится на фестиваль в Сочи.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях:
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- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О детях и учебе:
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
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- купальный сезон завершен, но зато открыты осенняя охота, кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики.
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Комментарии
Вчера сотрудница по скорой уехала. Все симптомы короны, ВСЕ!!! Врачи не отправила на тест - мол обычное орви.
Хотите делаете сами за деньги. И три раза минимум. Занижают статистику гады!!!
Начальник узнал, собрал на планерку и посоветовал ,, берегите себя,, пейте витамины... Закрыть офис? Сделать сан.обработку?? Фиг!